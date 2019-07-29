УАЗ опроверг информацию о ценах на UAZ Patriot с «автоматом»

Фото: UAZ
Поклонники внедорожников Ульяновского автозавода в нетерпении потирают ручки: с конвейера сходит первый УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Совсем скоро новинка появится в продаже. Но сколько же прикрутят к ценнику за первую в истории марки АКП?
Светлана Ермолаева

Для того, чтобы UAZ Patriot получил удобную для городских пробок шестиступенчатую АКП производства французской компании Punch Powerglide, ульяновскими инженерам пришлось изрядно попотеть над самим мотором — 150-сильным ZMZ Pro 409051 объемом 2,7 л.

У бензиновой «четверки» обновили систему охлаждения. Кроме того, агрегат получил еще порядка 30 оригинальных деталей.

Итак, по непроверенным данным, «Патриот» в базе с «автоматом» обойдется покупателю в 1 035 000 рублей, а покупка «вездехода» в топовой комплектации выльется аж в 1 300 000. Во всяком случае, об этом заявляют российские СМИ.

Стоит напомнить, что сейчас авто в варианте «Максимум» оценивается в 1 118 000 «целковых». Разница в 182 000 рублей — довольно существенная, не так ли? Ведь это совсем не 60 000 — 100 000, о которых ходили слухи ранее.

Впрочем, в пресс-центре УАЗа эти цифры порталу «АвтоВзгляд» опровергли, назвав их «кривыми».

— Информация не соответствует действительности, для цен пока слишком рано, — подытожили «АвтоВзгляду» официальные представители Ульяновского завода.

Что ж, остается дождаться публичного заявления производителя. И судя по всему, оно не за горами.

бензин, двигатель, новинки рынка, производители, производство, ДВС, автозаводы, внедорожник, запчасти, комплектующие
29 июля 2019
656