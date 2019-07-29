УАЗ опроверг информацию о ценах на UAZ Patriot с «автоматом»

Итак, по непроверенным данным, «Патриот» в базе с «автоматом» обойдется покупателю в 1 035 000 рублей, а покупка «вездехода» в топовой комплектации выльется аж в 1 300 000. Во всяком случае, об этом заявляют российские СМИ.

Стоит напомнить, что сейчас авто в варианте «Максимум» оценивается в 1 118 000 «целковых». Разница в 182 000 рублей — довольно существенная, не так ли? Ведь это совсем не 60 000 — 100 000, о которых ходили слухи ранее.

Впрочем, в пресс-центре УАЗа эти цифры порталу «АвтоВзгляд» опровергли, назвав их «кривыми».

— Информация не соответствует действительности, для цен пока слишком рано, — подытожили «АвтоВзгляду» официальные представители Ульяновского завода.

Что ж, остается дождаться публичного заявления производителя. И судя по всему, оно не за горами.