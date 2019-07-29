Как гаишники штрафуют за объезд пробки по полю

Учитывая, что в курортный сезон АЗС и придорожные парковки на федеральных трассах южного направления переполнены до отказа, многие туристы предпочитают нырнуть с шоссе в неприметный съезд и удалиться в поле, проехав вдоль ближайшего перелеска.

Вокруг — живописный простор, тишь да гладь, птички поют, только наивный городской житель часто даже не подозревает, что прокатился колесами по окультуренной почве и припарковался на краю так или иначе обрабатываемого поля. Ведь далеко не всегда неискушенный агрономическими тонкостями обитатель каменных джунглей определит, как происходит «ротация многопольным полевого севооборота», да и большинство об этом просто не задумываются. А зря…

В ряде регионов администрация сельскохозяйственных районов вместе со спецами из Россельхознадзора, Гостехнадзора и ГИБДД частенько проводят рейды, выявляющие факты порчи плодородного слоя почвы. И ничего, что никаких предупредительных табличек заезжий из далекого мегаполиса гость не увидит. Документы на землю имеются, а их для обвинения будет достаточно.