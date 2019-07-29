Как гаишники штрафуют за объезд пробки по полю

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В разгар курортного сезона армия отпускников на машинах плотным потоком устремляется в южном направлении. Абсолютно всем по пути приходится по тем или иным причинам останавливаться — одни это делают только на АЗС и специальных придорожных парковках, а другие не упустят возможности съехать в поля и стать частью живописного сельского пейзажа. В последнем случае события могут развернуться по совсем неожиданному и малоприятному сценарию…
Иван Флягин

Учитывая, что в курортный сезон АЗС и придорожные парковки на федеральных трассах южного направления переполнены до отказа, многие туристы предпочитают нырнуть с шоссе в неприметный съезд и удалиться в поле, проехав вдоль ближайшего перелеска.

Вокруг — живописный простор, тишь да гладь, птички поют, только наивный городской житель часто даже не подозревает, что прокатился колесами по окультуренной почве и припарковался на краю так или иначе обрабатываемого поля. Ведь далеко не всегда неискушенный агрономическими тонкостями обитатель каменных джунглей определит, как происходит «ротация многопольным полевого севооборота», да и большинство об этом просто не задумываются. А зря…

В ряде регионов администрация сельскохозяйственных районов вместе со спецами из Россельхознадзора, Гостехнадзора и ГИБДД частенько проводят рейды, выявляющие факты порчи плодородного слоя почвы. И ничего, что никаких предупредительных табличек заезжий из далекого мегаполиса гость не увидит. Документы на землю имеются, а их для обвинения будет достаточно.

Доблестный сотрудник ДПС, внезапно появившийся из-за ближайшего перелеска, обязательно сошлется на часть 2 статьи 8.6 Административного кодекса «Порча земли». А там черным по белому написано, уничтожение плодородного слоя почвы влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей.

Но и это еще не все: согласно ст. 15 Гражданского кодекса пострадавшая сторона имеет право потребовать возмещения убытков за причиненный ущерб. Не факт, что вы действительно испортили почву — ведь по полям ездят и трактора, и комбайны. Только простой обыватель вряд ли сможет в одиночку грамотно юридически обороняться по всем предъявленным статьям.

А вот агрономам и почвоведам из местного управления Россельхознадзора будет нетрудно доказать факт уничтожения плодородного слоя почвы колесами транспортного средства. А специалисты из местной администрации или фермеры, работающие в спайке с ними, быстренько подсчитают нанесенный ущерб. Главное, чтобы бедному заезжему туристу не приписали еще и следы другой машины, а иначе придется платить круглую сумму за чужие грехи.

В любом случае, если попадется ушлый сотрудник ДПС, он найдет, чем пугать и шантажировать названного гостя. Ставки велики, а значит есть на чем поживиться. Так что всем, кто практикует подобные санитарные остановки, лучше найти возможность парковать свой автомобиль в разрешенном месте на обочине, не съезжая на грунт.

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29 июля 2019
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