Седан Mazda6 в России подорожал и подешевел одновременно

Фото: Mazda
Только подскочили цены на бюджетных «японцев» Datsun, как тут же другой бренд из Страны восходящего солнца поспешил обновить свой прейскурант. На этот раз подорожала почти во всех комплектациях Mazda6, представленная в России в лишь в четырехдверном кузове.
Светлана Ермолаева

Прайс седана Mazda6 «потяжелел» в вариантах Drive, Active и топовом Executive Plus на 20 000 — 60 000 рублей. Отныне покупка авто в базе с младшим двухлитровым мотором мощностью 150 л. с. выльется в 1 576 000 «деревянных».

Но есть и хорошие новости: в версии Supreme Plus модель подешевела сразу на 102 000 рублей. Так что с тем же двигателем, но в комплектации побогаче она обойдется в ₽1 757 000.

Напомним, что японцы также вооружили Mazda6 для отечественных потребителей, чья сборка налажена во Владивостоке, 2,5-литровым «атмосферником» с отдачей в 194 «лошади» и турбодвижком того же объема, развивающим до 231 силы — на выбор.

Как писал портал «АвтоВзгляд», в марте «четрехдверка» лишилась «механики», так что сейчас все три агрегата сочетаются только с шестискоростной АКП.

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9 августа 2019
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