Седан Mazda6 в России подорожал и подешевел одновременно

Прайс седана Mazda6 «потяжелел» в вариантах Drive, Active и топовом Executive Plus на 20 000 — 60 000 рублей. Отныне покупка авто в базе с младшим двухлитровым мотором мощностью 150 л. с. выльется в 1 576 000 «деревянных».

Но есть и хорошие новости: в версии Supreme Plus модель подешевела сразу на 102 000 рублей. Так что с тем же двигателем, но в комплектации побогаче она обойдется в ₽1 757 000.

Напомним, что японцы также вооружили Mazda6 для отечественных потребителей, чья сборка налажена во Владивостоке, 2,5-литровым «атмосферником» с отдачей в 194 «лошади» и турбодвижком того же объема, развивающим до 231 силы — на выбор.

Как писал портал «АвтоВзгляд», в марте «четрехдверка» лишилась «механики», так что сейчас все три агрегата сочетаются только с шестискоростной АКП.