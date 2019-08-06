5 самых ненадежных автомобильных двигателей, которые выпускаются и сегодня

И начнем, пожалуй, с двигателя BMW N63B44 и его спортивной версии S63B44 (BMW M). Конструкция мотора — V8 с двумя турбинами. Этому мотору уже больше 10 лет, он пережил несколько серьезных модификаций, но от от серьезных к нему претензий не избавился. Проблем очень много: достаточно сказать, что существует 12 ревизий одних только форсунок (из-за подтеканий которых можно получить гидроудар).

Баварские шалости

Да и собственно конструкция силового агрегата весьма неудачна — обе турбины находятся в развале двигателя, из-за чего температура в этом самом развале просто адская — до 500 градусов по Цельсию. Находящийся рядом пластик рассыпается в труху всего за пару десятков тысяч километров. Расход масла, при котором BMW советует не волноваться — до 1,5 литров на 1000 км пробега (при этом двигатель может кушать до 300 грамм уже с завода).

Средний пробег до капитального ремонта — 100 000 км. После этого у вас могут возникнуть проблемы с маслосъемными колпачками, кольцами поршней, маслонасосом, турбинами, цепями, ТНВД, клапанами VANOS, дроссельными заслонками. Короче говоря — все, что угодно. Особенно если машина выпущена до 2010 года. Такова плата за мощность — более 400 л. с. (617 в версии от 2018 года).