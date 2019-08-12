Все недоработки подержанного Ford Kuga, которые могут разорить и даже покалечить своего владельца

Ford ушел с российского рынка, но от этого интересных предложений на «вторичке» меньше не стало. Скажем, за 700 000 — 900 000 ₽ можно купить кроссовер Kuga второго поколения. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, с чем может столкнуться покупатель подержанного «американца».
Виктор Васильев

«Кугу» построили на весьма удачной платформе Global C, на которой базируются, скажем, Focus третьего поколения и Volvo «сороковой» серии. «Тележка» имела достаточный запас прочности, оттого Kuga слыл автомобилем, у которого не было особых проблем по ходовой части. Во многом благодаря этому, кроссовер до сих пор довольно ликвиден на «вторичке».

В указанную выше сумму укладываются машины, выпущенные в 2013—2016 годах с пробегами 60 000 — 120 000 км. Так стоит ли выкладывать деньги за такой, как кажется на первый взгляд, надежный автомобиль?

Кузов

В целом, лакокрасочное покрытие крепкое, но часто декоративная пластиковая накладка над номерным знаком, которая расположена на двери багажника, протирает по углам краску до металла, вызывая тем самым коррозию. Так что осмотрите это место, и если там найдете рыжие пятна, это повод для торга с продавцом.

Еще одна проблема: через 50 000 км пробега забиваются пухом и грязью радиаторы двигателя и кондиционера. Так что на этом пробеге их желательно почистить. Процедура обойдется владельцу в 12 500 ₽

Салон

На машины, собранные с сентября 2016-го по июнь 2017 года, действует отзывная кампания. Владельцам бесплатно меняют коленную и боковую подушки безопасности фирмы Takata, в которых обнаружили конструктивный дефект. Они могут не раскрыться или сработать некорректно, что имеет риск возникновения тяжелых травм при аварии.

Еще одна отзывная кампания распространялась на машины с мотором 2,5 л, произведенных с октября 2013-го по декабрь 2015 года. У этих экземпляров на ходу может блокироваться рулевой вал. А это еще одна потенциально опасная ситуация. На сервисе таким машинам «перепрошивали» блок управления, после чего проблема исчезала.

Обо всех отзывных кампаниях должны быть записи в сервисной книжке, так что не лишним будет туда заглянуть и самому все проверить, дабы потом на дороге не возникло сюрпризов.

Двигатель

Наддувный бензиновый мотор EcoBoost объемом 1,6 л чувствителен к перегреву. Из-за этого в головке блока цилиндров образуются трещины. Через них раскаленное масло попадало в моторные отсек. Это стало причиной очередной отзывной кампании. Она коснулась машин, выпущенных с мая 2012-го по декабрь 2014 года.

Основные проблемы атмосферного мотора объемом 2,5 л — подтекание клапанной крышки и «заедание» дроссельной заслонки, которое лечится только заменой узла. Переуплотнение передней крышки обойдется в 30 000 ₽

В «Кугу» производитель разрешал заливать 92 бензин, но мы этого делать не советуем, потому как топливные магистрали и форсунки быстро засоряются. Все же, 95-й с повышенным октановым числом будет куда полезнее. Промывка форсунок обойдется в 5000 ₽

Коробка передач

Механическая коробка передач надежна, а вот шестиступенчатый «автомат» — проблемный. У него быстро стираются фрикционы блокировки гидротрансформатора, засоряя продуктами износа гидроблок и его клапаны. В итоге владельца ждут сгоревшие фрикционы и поломка соленоидов.

Подвеска

Ходовая часть особых проблем не доставляет. Амортизаторы и сайленд-блоки «ходят» примерно по 100 000 км. А вот муфта подключения задних колес у полноприводных машин на этом пробеге может и «умереть». Основные симптомы: в момент, когда при пробуксовке подключается задняя ось, ощущается удар. Лечение только одно: дорогостоящая замена пакета пластин и фрикци­онов. Вместе с работой это обойдется в 90 000 ₽

Итог

Самая проблемная модификация кроссовера — версия с наддувным мотором EcoBoost объемом 1,6 л и «автоматом». От нее лучше отказаться, предпочтя машину с более мощным 2,5-литровым агрегатом. Если вас это не устраивает, копите деньги и купите рестайлинговую Kuga, которая появилась в 2016 году. Большинство «болячек» в ней производитель исправил.

бюджетные авто
12 августа 2019
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