Все недоработки подержанного Ford Kuga, которые могут разорить и даже покалечить своего владельца

«Кугу» построили на весьма удачной платформе Global C, на которой базируются, скажем, Focus третьего поколения и Volvo «сороковой» серии. «Тележка» имела достаточный запас прочности, оттого Kuga слыл автомобилем, у которого не было особых проблем по ходовой части. Во многом благодаря этому, кроссовер до сих пор довольно ликвиден на «вторичке».

В указанную выше сумму укладываются машины, выпущенные в 2013—2016 годах с пробегами 60 000 — 120 000 км. Так стоит ли выкладывать деньги за такой, как кажется на первый взгляд, надежный автомобиль?

Кузов

В целом, лакокрасочное покрытие крепкое, но часто декоративная пластиковая накладка над номерным знаком, которая расположена на двери багажника, протирает по углам краску до металла, вызывая тем самым коррозию. Так что осмотрите это место, и если там найдете рыжие пятна, это повод для торга с продавцом.

Еще одна проблема: через 50 000 км пробега забиваются пухом и грязью радиаторы двигателя и кондиционера. Так что на этом пробеге их желательно почистить. Процедура обойдется владельцу в 12 500 ₽

Салон

На машины, собранные с сентября 2016-го по июнь 2017 года, действует отзывная кампания. Владельцам бесплатно меняют коленную и боковую подушки безопасности фирмы Takata, в которых обнаружили конструктивный дефект. Они могут не раскрыться или сработать некорректно, что имеет риск возникновения тяжелых травм при аварии.

Еще одна отзывная кампания распространялась на машины с мотором 2,5 л, произведенных с октября 2013-го по декабрь 2015 года. У этих экземпляров на ходу может блокироваться рулевой вал. А это еще одна потенциально опасная ситуация. На сервисе таким машинам «перепрошивали» блок управления, после чего проблема исчезала.

Обо всех отзывных кампаниях должны быть записи в сервисной книжке, так что не лишним будет туда заглянуть и самому все проверить, дабы потом на дороге не возникло сюрпризов.