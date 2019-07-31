Toyota RAV4 и другие популярные авто с самыми надежными, но ненадежными моторами

Нередко, подержанные машины подкидывают сюрпризы. И самые неприятные, это проблемы с двигателем. Если мотор «барахлит» или вовсе вышел из строя — готовьтесь к ремонту, который по определению не будет дешевым. Мы составили рейтинг самых надежных моторов. Но, так как у каждого двигателя есть и свои слабые стороны, указали и на них.

Ford и Mazda

Плод их совместной работы — двигатели семейства Duratec HE/MZR. Впервые агрегат дебютировал в 2000 году на Ford Mondeo третьего поколения, а Mazda ставила эти моторы на модели Mazda 3 и 6. Агрегат с цепным приводом ГРМ и системой распределенного впрыска топлива «ходит» примерно 150 000 км. Из недостатков выделим большой расход топлива. Скажем, Mondeo требует в городе 12—13 литров на сотню. А еще двигатель чувствителен к перегреву. Поскольку ремонтных размеров у него нет, блок цилиндров, считайте, одноразовый. Поэтому тщательно следите за температурой охлаждающей жидкости и меняйте ее по регламенту.