Toyota RAV4 и другие популярные авто с самыми надежными, но ненадежными моторами

Моторы объемом 2 л, которые работают под капотами российских бестселлеров рынка, слывут самыми надежными. Но и недостатки у них имеются, ведь ничего идеального не бывает. Портал «АвтоВзгляд» отобрал машины с самыми надежными силовыми агрегатами, которые можно встретить в России. И выделил их недостатки и достоинства.
Нередко, подержанные машины подкидывают сюрпризы. И самые неприятные, это проблемы с двигателем. Если мотор «барахлит» или вовсе вышел из строя — готовьтесь к ремонту, который по определению не будет дешевым. Мы составили рейтинг самых надежных моторов. Но, так как у каждого двигателя есть и свои слабые стороны, указали и на них.
Ford и Mazda
Плод их совместной работы — двигатели семейства Duratec HE/MZR. Впервые агрегат дебютировал в 2000 году на Ford Mondeo третьего поколения, а Mazda ставила эти моторы на модели Mazda 3 и 6. Агрегат с цепным приводом ГРМ и системой распределенного впрыска топлива «ходит» примерно 150 000 км. Из недостатков выделим большой расход топлива. Скажем, Mondeo требует в городе 12—13 литров на сотню. А еще двигатель чувствителен к перегреву. Поскольку ремонтных размеров у него нет, блок цилиндров, считайте, одноразовый. Поэтому тщательно следите за температурой охлаждающей жидкости и меняйте ее по регламенту.
Nissan X-Trail
Mitsubishi Outlander
Renault-Nissan
Двигатели M4R/MR20 знакомы по японским кроссоверам, скажем, Nissan X-Trail прошлого поколения. А французы ставили мотор на Renault Megane. Ресурс агрегата — 180 000 км. Цены на запчасти доступны, а обслуживать мотор не так уж и сложно. Из слабых мест отметим износ цепи ГРМ уже к 80 000 км пробега и «одноразовый» блок цилиндров. Поэтому как и с моторами Ford, бойтесь перегрева.
Mitsubishi, KIA и Hyundai
Двигатель Mitsubishi 4B11 ставили на Outlander прошлого поколения и Lancer Х. Модификации этого же движка не без доработок (иные конструкция впускного тракта, система изменения фаз газораспределения, софт блока управления) жужжат и в моторных отсеках корейских машин. Таких, как Kia Sportage и Optima, Hyundai Sonata и Elantra. Ресурс — 200 000 км. При этом агрегат фактически «неубиваемый». Блок цилиндров можно «расточить».
К недостаткам отнесем износ цилиндро-поршневой группы, который неизбежно появляется с годами.
Моторы Toyota серии 1AZ трудятся в таких популярных у нас машинах, как RAV4 третьего поколения, Camry и Avensis. Ресурс агрегата — более 200 000 км. Оригинальные детали довольно дешево стоят, а цена работ по ремонту не разорит. Из недостатков отметим головку блока цилиндров, которая неремонтопригодна. От перегрева происходит вытягивание резьбовых соединений. Появляются зазоры между головкой и блоком. На поздних модификациях двигателя эту проблему решили. Наконец, топливный насос чувствителен к качеству горючего.
Subaru
Самым надежным слывет агрегат Subaru EJ20, увидевший свет в конце 90-х годов. Двигатель ставили на Forester и Impreza третьего поколения. Ресурс мотора — 250 000 км. Да, для современных двигателей весьма приличный. Однако, если двигатель сломается, его ремонт встанет в кругленькую сумму. Запчасти и работы по восстановлению «оппозитника» очень дороги.