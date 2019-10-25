Стартовали российские продажи VIP-версии Toyota Hiace

Начиная с 25 октября официальные дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace новой генерации. Он предлагается в трех вариантах оснащения: «Стандарт» с 13-местным салоном, а также «Элеганс» и «Престиж Safety» с 9-местным салоном повышенной комфортности.

Последние две из перечисленных модификаций отличает от «Стандарта» наличие светодиодной оптики, легкосплавные диски и расширенная цветовая гамма кузовов.

Комфорт пассажиров Hiace VIP обеспечивают просторный салон с регулируемыми капитанскими креслами, независимый климат-контроль, электропривод дверей, индивидуальные лампы и USB-разъемы, амбиентная подсветка и другие элементы.

В список оснащения модели входят бесключевой доступ, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, однозонный климат контроль, камера заднего вида с динамической разметкой, зеркала с электроприводом.

В трансмиссии минивена применен 6-ступенчатый «автомат», работающий в паре с 4-цилиндровым дизельным двигателем объемом 2,8 литра. Новый Hiace VIP доступен по цене от 3,7 млн. рублей.