За отказ от покупки новой Hyundai Sonata будут штрафовать

Открыв в нашей стране он-лайн магазин по продаже автомобилей, корейская марка решила шире посмотреть на цифровизацию процесса продаж. Теперь, познакомившись с авто в дилерском центре, все обдумав и, наконец, решившись на покупку, клиенты компании могут воспользоваться сервисом он-лайн продаж, позволяющим из любого населенного пункта забронировать совершенно конкретный автомобиль с конкретным VIN-номером, нужным двигателем, в понравившемся цвете и в необходимой комплектации.

При этом автолюбитель защищен от дилерских наценок, которые «внезапно» возникают в процессе покупки автомобиля в салоне, и касаются чаще всего дополнительных опций. Иначе говоря, приобретая машину в интернет-магазине, гражданин покупает авто по той цене, что он зафиксировал в конфигураторе.

Пока в виртуальном шоу-руме можно приобрести только новую Hyundai Sonata восьмого поколения. Но по уверениям производителя, в первом квартале будущего года через Сеть можно будет взять любой автомобиль из модельного ряда марки, а перечень стоковых артикулов склада пополнится дилерскими предложениями.