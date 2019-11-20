За отказ от покупки новой Hyundai Sonata будут штрафовать

Hyundai Sonata восьмого поколения, как уже писал портал «АвтоВзгляд», получила новые экстерьер и интерьер, системы безопасности и расширила список опций. Что касается силовых агрегатов, то нам предложены два бензиновых двигателя — новый семейства Smartstream 2,5 MPi и Nu 2,0 MPi — оба агрегатированы с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Что касается комплектаций и цен, то «Соната» доступна в шести вариантах: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии цена модели — минимум ₽1 499 000, а в топовой стоимость авто составит от 1 999 000 рублей. При этом приобрести машину теперь, повторимся, можно и через интернет.
Открыв в нашей стране он-лайн магазин по продаже автомобилей, корейская марка решила шире посмотреть на цифровизацию процесса продаж. Теперь, познакомившись с авто в дилерском центре, все обдумав и, наконец, решившись на покупку, клиенты компании могут воспользоваться сервисом он-лайн продаж, позволяющим из любого населенного пункта забронировать совершенно конкретный автомобиль с конкретным VIN-номером, нужным двигателем, в понравившемся цвете и в необходимой комплектации.
При этом автолюбитель защищен от дилерских наценок, которые «внезапно» возникают в процессе покупки автомобиля в салоне, и касаются чаще всего дополнительных опций. Иначе говоря, приобретая машину в интернет-магазине, гражданин покупает авто по той цене, что он зафиксировал в конфигураторе.
Пока в виртуальном шоу-руме можно приобрести только новую Hyundai Sonata восьмого поколения. Но по уверениям производителя, в первом квартале будущего года через Сеть можно будет взять любой автомобиль из модельного ряда марки, а перечень стоковых артикулов склада пополнится дилерскими предложениями.
Ко всему прочему, в связи со снижением ставки по эквайринговым платежам, Hyundai планирует запустить и оплату через интернет. Если раньше при оплате клиентом с карты, например, Hyundai Santa Fe, дилеру пришлось бы заплатить банку порядка 70 000 рублей, то после снижения процента комиссии этот платеж умещается в диапазоне до 10 000 рублей.
На данном этапе он-лайн продаж вносить гарантийные взносы не требуется. Однако машину отгрузят клиенту только в том случае, если дилер будет на 100% уверен в намерениях покупателя. А это значит, клиенту все же придется посетить дилерский центр для внесения денег за свою покупку. Впрочем, все упростится, когда запустят сервис он-лайн оплаты. Тогда же, возможно, начнут применяться и санкции к тем, кто передумал.
Иными словами, если клиент оплатил покупку, но передумал, то дилеры и автопроизводитель, возможно, будут удерживать какую-то сумму — за хлопоты.