Toyota Camry и другие пятилетние бизнес-седаны, продающиеся выгоднее остальных

В исследовании, проведенном специалистами «Автостата», участвовали Toyota Camry, Mazda6, Volkswagen Passat, Skoda Superb и KIA Optima с учетом всех комплектаций и модификаций «четырехдверок».

Лидером стала Toyota Camry. Купленные в 2014 году «японки» сегодня оставили за собой от 75,5 до 99,4% от первоначальной стоимости. Наивысший прайс оказался у «Камри» со 148-сильным мотором в варианте «Стандарт Плюс».

На второй строчке прописалась Mazda6 с результатом в 82,8—92,2%. Выгоднее всего сегодня продаются «шестерки» в младших комплектациях с двухлитровым движком мощностью 150 л. с.

Тройку лидеров замыкает KIA Optima. Она сохранила от 77,4 до 86,1% изначальной цены. Причем за полдесятка лет меньше остальных подешевела модель в базе с двухлитровым агрегатом, выдающим до 150 сил.

Четвертым и пятым пунктом следуют Skoda Superb, чей ценник скатился до 62,3—71%, и Volkswagen Passat, который сейчас можно купить за 59—70,8% от стоимости 2014 года, соответственно. Кстати, стоит учитывать, что именно в 2014-м произошло сильное падение рубля. Это тоже повлияло на результаты исследования.