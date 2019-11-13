FIAT Doblo Panorama: что нам стоит дом построить

Сев за руль, Павел Анатольевич, как бывалый хозяйственник, стал осматривать салон. Увидев непривычную для легковушки массивную и вместительную полку над лобовым стеклом, он отметил, как грамотно инженеры спланировали пространство в салоне Doblo: «Пустяк, а не только приятно, но и при использовании удобно». А когда он включил зажигание, то даже не сразу понял, что мотор уже заведен: «Двигателя не слышно совсем! Работает, как часики».

Во время движения по улицам рабочих окраин Переславля-Залесского, Павел Анатольевич искренне похвалил подвеску FIAT Doblo, которая мастерски гасила огрехи разбитого асфальта:

— Машина — хоть куда. Даже на наших дорогах ведет себя комфортно по отношению к пассажирам. При этом «Фиат» со своим высоким кузовом — достаточно, на мой взгляд, маневренное авто: подвеска собранная, а приемистый мотор объемом 1,4 л мощностью 120 л. с. отчаянно рвется в бой. Да и механической коробкой передач управлять очень удобно — при разгоне ей цены нет! Так что FIAT Doblo не только помогает в хозяйстве зарабатывать, но и но и позволяет получать удовольствие от управления. Ох, как бы он нам пригодился!'