FIAT Doblo Panorama: что нам стоит дом построить

Технологию изготовления термоструктурных панелей привез в Россию из США в 80-х годах прошлого века один из членов делегации тогдашнего генсека СССР Михаила Горбачева. Заокеанский опыт успешно прижился в промзоне на окраине Переславля-Залесского, где работает завод компании «Родослав-Вымпел». Разнообразная форма термостурктурных панелей позволяет проектировать здания в любом архитектурном стиле, а также сооружения самого разного назначения.
Среди основных преимуществ таких панелей специалисты выделяют уникальные теплосберегающие свойства: слой пенополистирола толщиной 140 мм равен термальному сопротивлению стены из кирпича толщиной в 2,11 метра.
К тому же они удобны в применении: малый вес и стандартизация размеров во много раз сокращают трудозатраты и сроки работ, исключают использование грузоподъемной техники.
Здания можно строить в течение круглого года в любую погоду и за кратчайшее время. Например, полноценный двухэтажный дом площадью 150 кв. метров возводится всего за неделю. Подробнее об уникальных термостурктурных панелях можно узнать здесь: http://radoslav.ru.
В основе их сертифицированной конструкции лежат три элемента: металлический каркас, пенополистерол и клей. Панели могут быть разного размера, при этом длина не превышает 3660 мм, ширина — 1220 мм, а толщина доступна в четырех вариантах — 150, 140, 210 и 100 мм. Максимальный вес — 36 кг. Так что с учетом ширины дверного проема грузового отсека FIAT Doblo Panorama, равного 1230 мм, панели длиной до 1135 мм легко можно перевозить на этой машине, сложив задний ряд сидений.
— Конечно, если задаться целью транспортировать термоструктурные панели целиком для одного коттеджа, используя только FIAT Doblo, понадобится большое количество ходок. Рентабельнее задействовать полноценный, более вместительный грузовик, — рассуждает Павел Анатольевич. — Но что касается использования FIAT Doblo в строительном хозяйстве, то это просто находка для прорабов и монтажных бригад.
Во-первых, в такой огромный багажник (790/3200 л) влезет любой инструмент. Во-вторых, подобный универсал легко приспособить под перевозку небольшого количества строительных материалов. А если во время возведения определенного объекта по каким-то причинам необходимо заменить несколько небольших термоструктурных панелей, то вместо того, чтобы гонять грузовик, экономичнее будет задействовать FIAT Doblo, сложив там второй ряд сидений…
Сев за руль, Павел Анатольевич, как бывалый хозяйственник, стал осматривать салон. Увидев непривычную для легковушки массивную и вместительную полку над лобовым стеклом, он отметил, как грамотно инженеры спланировали пространство в салоне Doblo: «Пустяк, а не только приятно, но и при использовании удобно». А когда он включил зажигание, то даже не сразу понял, что мотор уже заведен: «Двигателя не слышно совсем! Работает, как часики».
Во время движения по улицам рабочих окраин Переславля-Залесского, Павел Анатольевич искренне похвалил подвеску FIAT Doblo, которая мастерски гасила огрехи разбитого асфальта:
— Машина — хоть куда. Даже на наших дорогах ведет себя комфортно по отношению к пассажирам. При этом «Фиат» со своим высоким кузовом — достаточно, на мой взгляд, маневренное авто: подвеска собранная, а приемистый мотор объемом 1,4 л мощностью 120 л. с. отчаянно рвется в бой. Да и механической коробкой передач управлять очень удобно — при разгоне ей цены нет! Так что FIAT Doblo не только помогает в хозяйстве зарабатывать, но и но и позволяет получать удовольствие от управления. Ох, как бы он нам пригодился!'