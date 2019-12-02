Как менялись цены на российском авторынке в ноябре

Итак, новые прайсы получили два китайских кроссовера: Chery Tiggo 2 и Tiggo 3. Правда, изменения коснулись исключительно паркетников в комплектации Comfort. Причем первый подешевел на 50 000 рублей, а второй подорожал на 10 000.

Кроме того, подрос ценник на новый Suzuki Jimny, приехавший в нашу страну только в минувшем августе. Маленький внедорожник отныне обойдется на 30 000 дороже, причем вне зависимости от комплектации.

Не остался в стороне и АВТОВАЗ: цены на LADA Vesta 2020 модельного года в кузове седан в базовой версии упали на 20 000 рублей, а в прочих вариантах модель прибавила к прежней цене от 20 000 до 52 000 рублей. Причем ценники поменялись только автомобили с механической коробкой передач, сообщает «Автостат».

Впрочем, если говорить о дорогих «автовазовских» автомобилях, стоит упомянуть о LADA Priora за 2 000 000 рублей. Да-да, это вовсе не опечатка. Что же в ней такого особенного? Видеосюжет о необычном седане, дающий ответы на все возникшие вопросы, смотрите здесь.