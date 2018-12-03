АВТОВАЗ признал небезопасность эксплуатации LADA Kalina, Priora и Granta

Фото: LADA
АВТОВАЗ объявил о сервисной кампании, под которую попали сразу три модели: LADA Kalina, Priora и Granta. Неисправными могут оказаться 1716 автомобилей, которые были проданы с апреля этого года по настоящий момент. Причиной для отзыва послужило несоответствие водительской фронтальной подушки безопасности и самого рулевого колеса.
Светлана Ермолаева

Если говорить проще, то в результате проверок выяснилось, что в процессе сборки были ошибочно подобраны детали: руль и интегрированная в него подушка безопасности не подходят друг к другу по параметрам. Из-за такого упущения подушки могут сработать некорректно или вовсе не открыться во время сильного столкновения. Для устранения дефекта нужно проверить комплектующие по маркировкам и при необходимости полностью заменить рулевое колесо.

Представители Волжского автозавода сообщат о проблеме всем владельцам машин с опасным изъяном письменно или позвонив по телефону, а также пригласят к ближайшему дилеру в автосервис.

Но ждать официального оповещения не обязательно. Чтобы понять, попадает ли авто под сервисную акцию, нужно найти на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» документ с VIN неисправных легковушек и сверить идентификационный номер. Если обозначение совпало, надо самостоятельно связаться с дилером и записаться на ремонт. Все работы и запчасти в этом случае производитель предоставляет автовладельцам бесплатно.

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3 декабря 2018
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