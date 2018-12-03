АВТОВАЗ признал небезопасность эксплуатации LADA Kalina, Priora и Granta

Если говорить проще, то в результате проверок выяснилось, что в процессе сборки были ошибочно подобраны детали: руль и интегрированная в него подушка безопасности не подходят друг к другу по параметрам. Из-за такого упущения подушки могут сработать некорректно или вовсе не открыться во время сильного столкновения. Для устранения дефекта нужно проверить комплектующие по маркировкам и при необходимости полностью заменить рулевое колесо.

Представители Волжского автозавода сообщат о проблеме всем владельцам машин с опасным изъяном письменно или позвонив по телефону, а также пригласят к ближайшему дилеру в автосервис.

Но ждать официального оповещения не обязательно. Чтобы понять, попадает ли авто под сервисную акцию, нужно найти на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» документ с VIN неисправных легковушек и сверить идентификационный номер. Если обозначение совпало, надо самостоятельно связаться с дилером и записаться на ремонт. Все работы и запчасти в этом случае производитель предоставляет автовладельцам бесплатно.