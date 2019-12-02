Из чего делают «незамерзайку»: яд, который мы вдыхаем по собственной воле

Представить зиму без разноцветной канистры с незамерзающей жидкостью практически невозможно: стекло становится грязным и непрозрачным за несколько секунд, а вода замерзает в бачке. Надо заливать состав, который и не замерзает, и отмывает толстый слой реагентов с «визора». Где такой взять? Есть дорогие варианты, что продаются на фирменных АЗС, а есть — дешевые, которыми торгуют на рынках и вдоль дорог. Результат — один и тот же. Так зачем платить больше? А, может, стоит взять концентрат и разбавлять самостоятельно?

Он. Точно он

Основой любой «незамерзайки» является одноатомный спирт — этиловый, изопропиловый или метиловый. Последний встречается крайне редко, ибо законодательно запрещен, но все же иногда попадается. Жидкости с метиловым спиртом в составе лучше моют стекло и менее «ароматны», но ловкий наш народ научился выделять «желанную влагу» из «незамерзайки» и распивать в «неустановленных местах». Поэтому правительство пошло на решительные меры и разрешило делать омывающую жидкость исключительно из ядовитых аналогов, которые точно пить нельзя. Так мы получили ядовитую жидкость, вдыхать пары которой вредно для здоровья.

А вот в Европе незамерзающая жидкость почти повсеместно производится на основе метанола. Так что жители Санкт-Петербурга и окрестностей не стесняются закупать «незамерзайку» в Финляндии, ведь состав хотя и стоит несколько дороже, но значительно лучше справляется с дорожными реагентами, копотью и грязью.