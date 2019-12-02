Из чего делают «незамерзайку»: яд, который мы вдыхаем по собственной воле

Представить зиму без разноцветной канистры с незамерзающей жидкостью практически невозможно: стекло становится грязным и непрозрачным за несколько секунд, а вода замерзает в бачке. Надо заливать состав, который и не замерзает, и отмывает толстый слой реагентов с «визора». Где такой взять? Есть дорогие варианты, что продаются на фирменных АЗС, а есть — дешевые, которыми торгуют на рынках и вдоль дорог. Результат — один и тот же. Так зачем платить больше? А, может, стоит взять концентрат и разбавлять самостоятельно?
Он. Точно он
Основой любой «незамерзайки» является одноатомный спирт — этиловый, изопропиловый или метиловый. Последний встречается крайне редко, ибо законодательно запрещен, но все же иногда попадается. Жидкости с метиловым спиртом в составе лучше моют стекло и менее «ароматны», но ловкий наш народ научился выделять «желанную влагу» из «незамерзайки» и распивать в «неустановленных местах». Поэтому правительство пошло на решительные меры и разрешило делать омывающую жидкость исключительно из ядовитых аналогов, которые точно пить нельзя. Так мы получили ядовитую жидкость, вдыхать пары которой вредно для здоровья.
А вот в Европе незамерзающая жидкость почти повсеместно производится на основе метанола. Так что жители Санкт-Петербурга и окрестностей не стесняются закупать «незамерзайку» в Финляндии, ведь состав хотя и стоит несколько дороже, но значительно лучше справляется с дорожными реагентами, копотью и грязью.
Обязательным компонентом «омывайки», согласно законодательству, является денатурат — ядовитый этиловый спирт–сырец, содержащий краситель сине–фиолетового цвета, и специальные вещества, придающие неприятные запах и вкус, что исключает его пищевое применение. Он же по совместительству является растворителем для лаков и топливом для горелок. Так себе соседство, одним словом.
Чистый яд
Еще одним элементом незамерзающей жидкости является этиленгликоль — он отвечает за текучесть даже при очень низких температурах. Аналогичное вещество также используют при изготовлении тосолов и антифризов, пары его ядовиты, а регулярное их вдыхание ведет к серьезному вреду для здоровья.
И вот тут начинаются особенности: в дешевой «незамерзайке» этиленгликоля, как правило, добавляют больше, чтобы заменить им спирты, а вот в качественную — строго по рецепту. Отравление в результате единичного вдыхания этиленгликоля маловероятно, ведь пары вещества малолетучие, но регулярная «обработка» организма может привести к раздражению глаз и дыхательных путей, повышенной сонливости. В особой зоне риска — дети.
Дешевые незамерзающие жидкости, увы, вынужденная мера, ведь дороги у нас поливают реагентом настолько обильно, что одной канистры хватает максимум на день езды по городу. Покупка качественных, заверенных именем маститого бренда составов порой не по карману простому водителю. Поэтому многие предпочитают делать такие составы самостоятельно: дешевую водку, сделанную из безвредного пищевого спирта, разбавляют водой и добавляют моющих средств. Получается дороже, но куда безопаснее.