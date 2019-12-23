Hyundai Solaris и другие автомобили, меньше остальных теряющие в цене

Фото: Hyundai
Специалисты, проведя анализ вторичного автомобильного рынка в 2019 году, составили рейтинг моделей, меньше остальных потерявших в цене. В исследовании приняли участие 87 моделей массового сегмента и 75 — премиального, проданных три года назад. Лидером назван Hyundai Solaris: за бюджетный седан с пробегом можно выручить 90% от первоначального ценника.

Вторую строчку занял еще один «кореец» — то ли хетчбэк, то ли кроссовер KIA Soul. Он сохранил 88,4%. Тройку лидеров замыкает кроссовер Mazda CX-5, подешевевший в среднем до 87,3%. Четвертым и пятым пунктами следуют KIA Rio с результатом в 87,2% и Hyundai Creta — паркетник, удержавший за три года эксплуатации 86% от исходного прайса.

Если же говорить только об автомобилях премиум-класса, то, по данным «Автостат Инфо», их ценники «тают» быстрее, нежели у бюджетных машин. Здесь первое место досталось шведскому универсалу повышенной проходимости — Volvo V40 Cross Country — с показателем в 88%. Второе и третье места заняли кроссоверы Audi Q7 (83,4%) и Lexus RX (81,4%) соответственно. За ними следует компактное купе Audi TT (81,4%), которое, к слову, уже не представлено в российской продуктовой линейке марки. В пятую строчку вписался Volvo S60 Cross Country (79,7%) — седан с увеличенным дорожным просветом.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», ранее аналитики представили ТОП-5 бизнес-седанов пяти лет от роду, которые можно продать выгоднее остальных. Наивысший ценник сохранила Toyota Camry (подробнее об этом рейтинге можно узнать здесь).

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23 декабря 2019
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