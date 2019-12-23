Грозит ли тюремный срок рэперу Ziroy за перекрытие Кутузовского проспекта

Перекрытие автодорог в России стало наказуемым после известных событий в Пикалево. В КоАП сейчас имеется статья 20.18 «блокирование транспортных коммуникаций».

Организация и активное участие в нем грозит гражданину штрафом в 50 000—100 000 рублей или обязательными работами до 100 часов. «Транспортной коммуникацией», строго говоря, считается и железнодорожная ветка, и скоростное шоссе, и даже деревенская улица.

В этом смысле буква Административногок кодекса дает правоохранителям самые широкие возможности для трактовок. Заметим, что под Уголовное законодательство перекрытие дороги попадает только если оно привело к человеческим жертвам или материальному ущербу размером не менее 1 млн. рублей.

Что касается широко известного в узких кругах рэпера, устроившего съемки на проезжей части Кутузовского проспекта и Нового Арбата, то тут следует иметь в виду следующее.

Прежде всего, на УК в его случае неприменим по определению. А теоретически возможный 100-тысячный административный штраф не представляется серьезной статьей финансовой потерей — на фоне расходов на аренду десятка Mercedes-Benz S-klasse и Maybach, девочек-массовки и операторскую работу.