В России стартовали продажи кроссовера Mazda CX-5 в новой спецверсии

Кроссовер Mazda CX-5 Zima Edition доступен в двух комплектациях: Supreme и Executive, дополненных, повторимся, комплектом зимних шин и охранным комплексом, управляемым через приложение. К примеру, мотор автомобиля можно запустить дистанционно по нескольким сценариям: по таймеру или предустановленной температуре воздуха за бортом.

Кроме того, «зимний» CX-5 укомплектовали системой бесконтактного открывания пятой двери с помощью той же программы в телефоне. К слову, приложение разработано специально для автомобилей Mazda.

Mazda CX-5 в вариантах Supreme и Executive оценивается в 2 130 000 и 2 382 000 рублей соответственно. Под капотом таких авто прячется двухлитровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с., сочетающийся с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Напомним, что сегодня российским покупателям предложена «Пятерка» второго поколения, пережившая минувшей весной обновление. Внешне автомобиль практически не изменился, если не считать колесных дисков свежего дизайна. Но зато он получил доработанную подвеску и усовершенствованный мультимедийный комплекс.