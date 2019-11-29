В России начали продавать самый экономичный Volvo XC60

Стартовали продажи Volvo XC60 T8 Twin Engine — подзаряжаемого гибрида, к слову, второго по счету в нашей стране, представленного маркой. Первым был флагманский XC90.

В движение паркетник приводится двухлитровым бензиновым мотором мощностью 320 л. с. и 87-сильный электродвижок. В сумме силовая установка выдает 407 «лошадей» и 640 Нм крутящего момента.

Для того, чтобы стрелка спидометра достигла первой сотни, такому XC60 достаточно 5,3 с. При этом средний расход топлива новинки — всего 2,3 л на 100 км пути.

Кстати, автостроитель обещает покупателю, успевшему приобрести авто до апреля 2020 года, компенсировать затраты на электроэнергию. То есть оплатит электричество, пошедшее на зарядку кроссовера в течение года.

«Живые» Volvo XC60 T8 Twin Engine доберутся до шоу-румов и своих первых владельцев в феврале 2020 года. Автомобиль оценивается в 5 379 000 рублей. Для сравнения, «швед» со 190-сильным дизелем в младшей комплектации обойдется в 3 645 000 рублей.