ТОП-5 самых проблемных премиальных кроссоверов 2019 года

Анализом таких данных занимается, в том числе, и небезызвестная для отечественного автомобилиста авторитетная немецкая организация TÜV. Благодаря немецкой педантичности, мы также можем получить исчерпывающую картину надежности любых марок машин, одновременно представленных на рынках Германии и России.

Недавно немецкие автомобильные СМИ опубликовали самые актуальные данные в этой области. На основании обращений в автосервис немецких владельцев легковушек за 2019-й год, был подготовлен рейтинг TÜV-2020, посвященный надежности машин, колесящих по немецким дорогам. Для российских автомобилистов этот документ интересен тем, что номенклатура отечественного парка иномарок во многом совпадает с немецким — в части, касающейся не только европейских, но и японских, а также корейских марок и моделей.

Основываясь на них, мы решили, в частности, выяснить: какие современные премиальные кроссоверы обладают наименьшей надежностью и доставят максимум неприятностей своим владельцам.

Рассмотреть мы решили полноприводные машины в возрасте 2—3 года. То есть те, которые чаще всего попадают на вторичный рынок сразу после окончания гарантийного срока.