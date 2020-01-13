ТОП-5 самых проблемных премиальных кроссоверов 2019 года

Анализом таких данных занимается, в том числе, и небезызвестная для отечественного автомобилиста авторитетная немецкая организация TÜV. Благодаря немецкой педантичности, мы также можем получить исчерпывающую картину надежности любых марок машин, одновременно представленных на рынках Германии и России.
Недавно немецкие автомобильные СМИ опубликовали самые актуальные данные в этой области. На основании обращений в автосервис немецких владельцев легковушек за 2019-й год, был подготовлен рейтинг TÜV-2020, посвященный надежности машин, колесящих по немецким дорогам. Для российских автомобилистов этот документ интересен тем, что номенклатура отечественного парка иномарок во многом совпадает с немецким — в части, касающейся не только европейских, но и японских, а также корейских марок и моделей.
Основываясь на них, мы решили, в частности, выяснить: какие современные премиальные кроссоверы обладают наименьшей надежностью и доставят максимум неприятностей своим владельцам.
Рассмотреть мы решили полноприводные машины в возрасте 2—3 года. То есть те, которые чаще всего попадают на вторичный рынок сразу после окончания гарантийного срока.
Так, самую невысокую надежность продемонстрировал кроссовер почитаемой многими россиянами за «премиум» шведской Volvo. 5,7% паркетников Volvo ХС60 побывали в руках мастеров немецких СТО за 2019-й год. Примерно с такими же результатами в рейтинге TÜV-2020 оказался Mini Countryman — 5,5 %.
Аналогичные, хотя и чуть более высокие показатели у немецких кроссоверов BMW Х3/Х4 – 5,1%. Еще один «баварец», BMW Х1, продемонстрировал большую эксплуатационную выносливость — всего 4,1% таких компактных премиальных авто заезжали в сервис в прошлом году. Самым «лучшим среди худших» можно назвать Рorsche Сayenne: 3,9% авто этой марки потребовали того или иного ремонта в 2019-ом.
Заметим, что называть перечисленные выше модели «худшими» среди премиальных кроссоверов можно лишь весьма условно. Прежде всего потому, что самый надежный паркетник этого класса — Mercedes GLC — отличился 2,17% сломавшихся машин.
Для сравнения скажем, что аутсайдер рейтинга надежности вообще всех легковушек 2—3-летнего возраста — Dacia Logan — за прошлый год отличился 13% оказавшимися в автосрвисе машинами марки.