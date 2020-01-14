Подорожание автомобилей Lexus никак не связано с утильсбором

Фото: Lexus
Компания Lexus сообщила, что несмотря на повышение утилизационного сбора, сохранила на весь свой модельный ряд прошлогодние цены. Но это не совсем так: некоторые японские авто все же подорожали, но на рост их прайсов, в отличие от большинства других автостроителей, представленных в России, повлиял вовсе не налог. В нюансах ценообразования премиальной марки разобрался портал «АвтоВзгляд».

Действительно, кроссовер Lexus RX, флагманский седан LS и купе LC сохранили свои прежние прайсы вне зависимости от комплектации. Не изменилась стоимость внедорожников GX и LX, за исключением одной из версий последнего.

Но на 25 000 рублей подорожали паркетники Lexus UX и NX, а также «четырехдверка» ES и «проходимец» LX в варианте 570 Black Vision. И все потому, что эти автомобили получили обновленную мультимедийную систему с поддержкой интерфейсов Apple Carplay и Android Auto.

Напомним, что большинство автобрендов поменяли свои прейскуранты в большую сторону из-за увеличившегося утилизационного налога. В среднем сбор поднялся на 110,7%. К примеру, для легковушек с мотором объемом от литра до двух ставка возросла на 112,4%, а для машин, оснащенных движками на 3,5 л и более, — на 145%.

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14 января 2020
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