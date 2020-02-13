Как сэкономить 300 000 рублей на модных китайских кроссоверах

Успех не в последнюю очередь связан c запуском российского производства кроссоверов F7 и F7x, хотя основные продажи по прежнему делает старая модель H6. Что, впрочем, понятно: она стоит на несколько сотен тысяч дешевле новинок. Однако, судя по всему, этот перекос марку не устраивает, да и мощности тульского завода надо загружать, отбивая инвестиции и отрабатывая доверие лидеров России и КНР, лично открывших это предприятие.

В общем, стимулируя спрос, китайцы, во первых, объявили беспрецедентные скидки на авто 2019-го года выпуска, которые действуют до конца февраля. Так, F7можно купить с выгодой до 320 000 рублей, а на F7 сэкономить до 220 000 «деревянных», если воспользоваться схемой кредит+трейд ин. Но это, так сказать, тактическое предложение. А вот стратегическое касается машин текущего года выпуска.