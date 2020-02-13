Как сэкономить 300 000 рублей на модных китайских кроссоверах

Успех не в последнюю очередь связан c запуском российского производства кроссоверов F7 и F7x, хотя основные продажи по прежнему делает старая модель H6. Что, впрочем, понятно: она стоит на несколько сотен тысяч дешевле новинок. Однако, судя по всему, этот перекос марку не устраивает, да и мощности тульского завода надо загружать, отбивая инвестиции и отрабатывая доверие лидеров России и КНР, лично открывших это предприятие.
В общем, стимулируя спрос, китайцы, во первых, объявили беспрецедентные скидки на авто 2019-го года выпуска, которые действуют до конца февраля. Так, F7можно купить с выгодой до 320 000 рублей, а на F7 сэкономить до 220 000 «деревянных», если воспользоваться схемой кредит+трейд ин. Но это, так сказать, тактическое предложение. А вот стратегическое касается машин текущего года выпуска.
Так, в рамках фирменной программы Haval Finance машины можно взять со скидкой от 50 000 до 120 000 ₽, в зависимости от модели. Но это предложение будет интересно автолюбителям, располагающим некоторыми свободными средствами.
А вот тем, кто при покупке нового авто рассчитывает в основном на заемные деньги, Haval предлагает программу Direct. Ее прелесть в том, что первоначальный взнос равен нулю, кредитная ставка составляет приятные 0,01%, да еще каждый 12-й платеж по кредиту клиент получает в подарок.
Впрочем, заметим, все эти предложения распространяются не только на «интеллектуальные» F7 и F7x (от 1 474 000 и 1 574 000 рублей соответственно, но и на всю модельную линейку, куда на сегодняшний день входят и кроссоверы Н9 (от 2 602 000 ₽), Н6 (от 1 148 000) и Н2 (от 1 128 000).