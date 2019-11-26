Что лучше: базовый Nissan Qashqai или топовый Changan CS35 Рlus?

Итак перед нами Changan CS35 Рlus (передний привод, безальтернативный 1,6-литровый атмосферник мощностью 117 л. с., АКП) и Nissan Qashqai (передний привод, 1,2-литровый турбодвигатель о 115 «лошадках», вариатор). В комплектации с 7-дюймовым тачскрином на «приборке» Qashqai стоит около 1,2 млн. рублей — как и CS35 Рlus с 6-ступенчатым «автоматом». Конкуренты? А почему бы и нет…

Что мы видим, глядя на машины снаружи? Nissan Qashqai воспринимается как ему и положено — младшим «братом» в линейке кроссоверов японского бренда. С фирменным оформлением «морды», ставшим на данный момент визитной карточкой марки, характерным профилем и не менее узнаваемой кормой. Дизайн не нов, на фоне многих конкурентов выглядит несколько старомодно, зато привычен и любим десятками тысяч автовладельцев.

Бросая взгляд на Changan CS35 Рlus, мы обнаруживаем в его облике превосходно выполненное попурри на тему маленьких кроссоверов Volkswagen. Дизайн передка машины явно «слизан» с современных VW Tiguan, а корма — с VW T-Cross, которого на российском рынке нет и не предвидится. Поэтому китайцев на полном серьезе можно поблагодарить за знакомство широких масс российских автомобилистов с образчиком современного немецкого автодизайна. Но если на секунду забыть о явных заимствованиях, то китайская машина смотрится свежее и гораздо симпатичнее Qashqai, это объективно.