Что лучше: базовый Nissan Qashqai или топовый Changan CS35 Рlus?

Итак перед нами Changan CS35 Рlus (передний привод, безальтернативный 1,6-литровый атмосферник мощностью 117 л. с., АКП) и Nissan Qashqai (передний привод, 1,2-литровый турбодвигатель о 115 «лошадках», вариатор). В комплектации с 7-дюймовым тачскрином на «приборке» Qashqai стоит около 1,2 млн. рублей — как и CS35 Рlus с 6-ступенчатым «автоматом». Конкуренты? А почему бы и нет…
Что мы видим, глядя на машины снаружи? Nissan Qashqai воспринимается как ему и положено — младшим «братом» в линейке кроссоверов японского бренда. С фирменным оформлением «морды», ставшим на данный момент визитной карточкой марки, характерным профилем и не менее узнаваемой кормой. Дизайн не нов, на фоне многих конкурентов выглядит несколько старомодно, зато привычен и любим десятками тысяч автовладельцев.
Бросая взгляд на Changan CS35 Рlus, мы обнаруживаем в его облике превосходно выполненное попурри на тему маленьких кроссоверов Volkswagen. Дизайн передка машины явно «слизан» с современных VW Tiguan, а корма — с VW T-Cross, которого на российском рынке нет и не предвидится. Поэтому китайцев на полном серьезе можно поблагодарить за знакомство широких масс российских автомобилистов с образчиком современного немецкого автодизайна. Но если на секунду забыть о явных заимствованиях, то китайская машина смотрится свежее и гораздо симпатичнее Qashqai, это объективно.
Если сравнивать интерьер Nissan Qashqai и Changan CS35 Рlus, то надо признать, что китайская модель и здесь у «японца» явно выигрывает. Если, конечно, не считать традиционного для «ранних» машин из КНР неприятного химического запаха пластика.
Во-первых, китайцы использовали хорошую мягкую искусственную кожу практически везде, где только можно — на «подоконнике» под лобовым стеклом, на дверных панелях, на рулевом колесе, центральном тоннеле. У Qashqai кожи, кроме как в обивке сидений, не найти.
Во-вторых, на центральной консоли CS35 Рlus вы не обнаружите никаких «крутилок». А старых добрых кнопок в салоне, не считая блока регулировки боковых зеркал, всего три штуки: «старт/стоп» двигателя и обогрев водительского и пассажирского сидений. Все остальное управляется и регулируется исключительно через сенсорные панели, панельки и экран мультимедийной системы с диагональю 10,25 дюйма.
Даже чтобы установить температуру климат-контроля или интенсивность обдува вентилятора, придется «поласкать» пальцем соответствующие «тачскринчики». Такое не на всяком авто премиальных марок сейчас встретишь.
У Qashqai же на центральной консоли преобладают старые добрые кнопки. Да и мониторчик «мультимедийки» после «китайца» кажется малюсеньким — всего 7 дюймов. Таким образом, потенциальному покупателю придется выбирать между тачскриновым китайским хай-теком и олдскульными «дубовыми» кнопками японского авто.
Заканчивая с делами салонными упомянем, что когда после поездки на Changan CS35 Рlus пересаживаешься за руль Qashqai, твои уши уверяют тебя, что ты оказался в чуть ли не в мерседесовском S-klasse. Иначе говоря, японцы, в отличии от китайских «экономистов», не пожалели шумоизоляции для колесных арок и стенки между моторным отсеком и салоном. Ну, и багажник в Changan CS35 Рlus, при сравнении с Nissan Qashqai, совсем не порадовал: 337 литров против 430 (при не сложенных спинках заднего ряда).
Глупо требовать от городских переднеприводных «кроссоверов» с бюджетными моторчиками под капотом каких-то ездовых подвигов. Однако в этой категории Qashqai на фоне CS35 Рlus показал себя самой настоящей машиной с большой буквы.
У «японца» внятное рулевое управление и подвеска, не боящаяся лежачих полицейских и трамвайных рельсов. Он рулится, держит траекторию в поворотах и вообще, что называется, едет. Особенно на фоне «китайца».
Управлять последним приходится словно с помощью компьюторного джойстика, а не руля. Обратной связи практически не ощущается. В более-менее быстрых поворотах машина заметно кренится. Не критично, но иной раз напрягает. Да и прибавить энергоемкости подвеске CS35 Рlus — тоже не помешает.
Моторы у обоих «кроссоверов», как уже упоминалось выше, практически равны по паспортной мощности — 115 л. с. у Qashqai против 117 у CS35 Рlus. Но последний «до сотни» добирается за 15 секунд, тогда как «японец» — за 12. До самого последнего момента оставалась надежда, что Changan окажется не хуже Nissan с точки зрения топливной экономичности. Тем более, что по паспорту расход у машин оптимистично одинаков: 8,5—9 литров топлива на 100 км пробега.
Ваш корреспондент откатал на каждой из машин по неделе в совершенно идентичном режиме: пять дней по маршруту дом-работа, а выходные — поездка в гипермаркет за продуктами + всей семьей в гости к теще примерно за 50 км от МКАД. Чеки с АЗС при этом тщательно сохранялись, а фактический пробег фиксировался. Что же оказалось?
Борткомпьюторы обоих авто преукрашивают действительное положение дел. Но каждый по-своему. У Qashqai — примерно на пару литров на каждую сотню: в описанном выше режиме «японец» реально потребляет не меньше 10 литров горючего. А у CS35 Рlus, судя по всему, электроника цифры расхода вообще с потолка берет. Какие там 9 литров! Сопоставление объема фактически залитого топлива и пробега дало расход почти в 14 литров на 100 км пробега! Если бы речь шла о мощном внедорожнике, никто и слова не сказал. Но подобный аппетит у переднеприводного компактного кроссовера…
Впрочем, что вы хотите от «китайца», пусть даже с модной внешностью крутым салоном? Смартфоны товарищи из КНР делать научились. А вот машины — пока не очень. Даже по сравнению с бюджетным Qashqai.