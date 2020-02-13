В России резко подорожала Toyota Corolla

Фото: Toyota
В России в конце января дилеры начали принимать заказы на обновленную Toyota Corolla. Но только сейчас японцы полностью раскрыли цены на новинку. После незначительного рестайлинга модель резко подорожала на 36 000—42 000 рублей в зависимости от комплектации.

Так, Toyota Corolla в базовой версии «Стандарт» отныне обойдется в 1 214 000 рублей. Напомним, что в паре с 122-сильным мотором у такого седана работает шестиступенчатая «механика». Покупка авто в комплектации «Классик», где движку аккомпанирует вариатор, выльется в 1 359 000. А «четырехдверка» в топовом варианте «Престиж Safety» теперь оценивается в 1 736 000 «деревянных».

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», после обновления Toyota Corolla получила два новых оттенка окраски кузова, штатную тонировку задних стекол и хромированную окантовку боковых окон. Плюс к этому, авто обзавелось мультимедийным комплексом с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.

Стоит отметить, что Corolla нового поколения, построенная на глобальной платформе TNGA, на наш рынок прикатила только в марте 2019 года. И с тех пор автомобиль сохранял свой прайс. Так что текущее подорожание стало первым для автомобиля последней генерации.

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13 февраля 2020
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