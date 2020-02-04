В России стартовали продажи Toyota Camry в спортивной версии

Японцы предлагают Toyota Camry S-Edition с полностью черным кузовом, либо окрашенным в белый перламутровый оттенок с черными стойками и крышей. Угольный цвет получили элементы радиаторной решетки, дверные молдинги, корпуса боковых зеркал и спойлер на крышке багажника.
Бамперы украсили вставки красного цвета. А образ завершают 18-дюймовые колесные диски и шильдик с названием версии. Гармонично смотрится кожаная отделка салона, тоже выполненная в темном с контрастными ярко-красными вставками и прострочкой.
Под капотом такой «Камри» работает 2,5-литровая «четверка» мощностью 181 л. с. вкупе с шестискоростным «автоматом». Особый седан оценивается в 2 104 000 рублей. Для сравнения: в базовой комплектации Toyota Camry со 150-сильным движком и такой же АКП обойдется в 1 573 000. А покупка авто, оснащенного V-образной «шестеркой» на 249 «лошадей» выльется в 2 324 000 «деревянных».
Напомним, что Camry, как и кроссовер Toyota RAV4 в новом году снабдили множестовом противоугонных меток T-Mark. Маркеры, в которых зашифрован особый PIN-код, связанный с VIN-номером, ставят на большинство кузовных элементов. Такие легко опознаваемые даже с перебитым идентификационным номером машины не представляют особого интереса для воров.