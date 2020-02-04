В России стартовали продажи Toyota Camry в спортивной версии

Японцы предлагают Toyota Camry S-Edition с полностью черным кузовом, либо окрашенным в белый перламутровый оттенок с черными стойками и крышей. Угольный цвет получили элементы радиаторной решетки, дверные молдинги, корпуса боковых зеркал и спойлер на крышке багажника.

Бамперы украсили вставки красного цвета. А образ завершают 18-дюймовые колесные диски и шильдик с названием версии. Гармонично смотрится кожаная отделка салона, тоже выполненная в темном с контрастными ярко-красными вставками и прострочкой.