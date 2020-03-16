В России переписаны прайсы на некоторые автомобили Renault

Автомобили Renault подорожали на 1,14%. Процент небольшой. К тому же, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель марки, увеличенные прайсы можно увидеть далеко не у всех французских авто.

«Цены на автомобили 2019 года производства и на импортируемые модели остаются без изменений», — уточнила пресс-атташе по продуктовым коммуникациям Renault Анна Гемиш.

Под импортируемыми авто подразумевается линейка коммерческих моделей и кроссовер Renault Koleos. Так что при желании можно обойтись без дополнительных трат. Напомни, что французский автостроитель оказался не первым, кто уже произвел переоценку продукции, реагируя на экономическую ситуацию.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новые прайсы повесили на подавляющее число моделей BMW. Причем, это уже третье по счету подорожание баварских автомобилей в России за 2020 год: первый раз оно было связано с повышением утильсбора, а второй — со сменой модельного года.