Обновленый кроссовер Renault Kaptur приедет в Россию в этом году

Кроссовер Renault Kaptur первого поколения построен на одной «тележке» с Duster. Но после рестайлинга модель переедет на модульную платформу нового поколения, разделив ее с Arkana. При этом обновленный «Каптюр» вместе со свежей архитектурой получит знакомый нам по той же Arkana 150-сильный турбированный бензиновый мотор объемом 1,3 л, работающий вместе с вариатором X-Tronic и системой полного привода. Кроме того, авто обзаведется электромеханическим усилителем руля.

Вместе с тем, дизайнеры сохранят привычный экстерьер Kaptur, но полностью перелицуют салон. Кроме того, автостроитель обещает расширить список оснащения, добавив опции, доступные авто классом выше.