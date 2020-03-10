Обновленый кроссовер Renault Kaptur приедет в Россию в этом году

Кроссовер Renault Kaptur первого поколения построен на одной «тележке» с Duster. Но после рестайлинга модель переедет на модульную платформу нового поколения, разделив ее с Arkana. При этом обновленный «Каптюр» вместе со свежей архитектурой получит знакомый нам по той же Arkana 150-сильный турбированный бензиновый мотор объемом 1,3 л, работающий вместе с вариатором X-Tronic и системой полного привода. Кроме того, авто обзаведется электромеханическим усилителем руля.
Вместе с тем, дизайнеры сохранят привычный экстерьер Kaptur, но полностью перелицуют салон. Кроме того, автостроитель обещает расширить список оснащения, добавив опции, доступные авто классом выше.
Точной даты премьеры новинки французы не называют, объявив лишь, что посвежевший кроссовер представят в первой половине 2020 года. Новые подробности компания Renault раскроет позднее.
Напомним, что сегодня Renault Kaptur предложен в пяти комплектациях. На его вооружении имеется 114-сильный движок объемом 1,6 л. Ему аккомпанирует пятискоростная «механика» либо вариатор, передающие тягу на передние колеса.
В качестве альтернативы покупателям предложен кроссовер с двухлитровым мотором мощностью 143 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой МКП или с «автоматом» о четырех скоростях, а также с полным приводом. Ценник начинается от 945 000 рублей.