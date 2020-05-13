Как выбрать моторное масло для лета

Летом нагрузка на автомобиль возрастает. Жара, постоянное толкание в пробках и в городе, и на загородных трассах, сказывается на ресурсе узлов и агрегатов. Особенно мотора, на который идет повышенная нагрузка. Поэтому, к летнему сезону хорошо бы сменить масло в двигателе. Но тут возникает масса нюансов.
Сколько вы проезжаете в год?
Это первый вопрос, на который нужно ответить автолюбителю. Если машина наматывает много, смазку перед жарким сезоном нужно менять обязательно. Если же использовать автомобиль для редких поездок в магазин и на дачу, то лучше ориентироваться на широкодиапазонные масла вроде 5W40, которые могут работать как до −30 так и при +35 градусов. В этом случае про обязательную смену масла летом можно не думать.
Регион проживания
Если вы живете в южных регионах страны, то целесообразней использовать летние масла вязкостью 15W-40 или 10W-50. Кроме того, повторимся, масло нужно менять чаще, если подолгу простаиваете в заторах. Ведь тут двигатель большую часть времени работает на холостых оборотах, при этом нагрузки на агрегат повышенные, ведь он не охлаждается должным образом. Поэтому масло в картере начинает портиться от контакта с несгоревшим топливом и прорвавшимися туда картерными газами. А из-за отсутствия обдува и роста температуры, окисление масла ускоряется. Вот и получаем так называемый объемный перегрев, при котором смазка теряет свои свойства, превращаясь в черную вязкую жижу. Поэтому менять смазку нужно, ориентируясь не на километраж, а на моточасы.
Ну а если вы живете в регионе, где лето холодное, то делить масла на летние и зимние не очень целесообразно. Лучше лить в двигатель масло с одним классом вязкости, скажем, 5W40. Но делать это как перед летом, так и перед наступлением календарной зимы.
Возраст автомобиля
Если ваша машина уже немолода и достаточно пробежала, то масло перед летним сезоном так же хорошо бы поменять. При этом лучше залить достаточно густую смазку (скажем, 10W40), потому как это поможет снизить ее расход на угар и убережет мотор от масляного голодания.