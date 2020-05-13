Как выбрать моторное масло для лета

Регион проживания

Если вы живете в южных регионах страны, то целесообразней использовать летние масла вязкостью 15W-40 или 10W-50. Кроме того, повторимся, масло нужно менять чаще, если подолгу простаиваете в заторах. Ведь тут двигатель большую часть времени работает на холостых оборотах, при этом нагрузки на агрегат повышенные, ведь он не охлаждается должным образом. Поэтому масло в картере начинает портиться от контакта с несгоревшим топливом и прорвавшимися туда картерными газами. А из-за отсутствия обдува и роста температуры, окисление масла ускоряется. Вот и получаем так называемый объемный перегрев, при котором смазка теряет свои свойства, превращаясь в черную вязкую жижу. Поэтому менять смазку нужно, ориентируясь не на километраж, а на моточасы.

Ну а если вы живете в регионе, где лето холодное, то делить масла на летние и зимние не очень целесообразно. Лучше лить в двигатель масло с одним классом вязкости, скажем, 5W40. Но делать это как перед летом, так и перед наступлением календарной зимы.

Возраст автомобиля

Если ваша машина уже немолода и достаточно пробежала, то масло перед летним сезоном так же хорошо бы поменять. При этом лучше залить достаточно густую смазку (скажем, 10W40), потому как это поможет снизить ее расход на угар и убережет мотор от масляного голодания.