В России вновь подорожали модели Datsun

Самые дешевые иномарки на российском рынке — седан Datsun on-DO и хэтчбек mi-DO, чья сборка налажена на конвейере АВТОВАЗа, в очередной раз в этом году прибавили в цене. По данным «Цена Авто», машины подорожали на 5000 — 11 000 рублей в зависимости от комплектации, то есть на 0,9—1,8% от старого ценника.

Так что «четырехдверка» on-DO отныне оценивается в 516 000 рублей, а хетч mi-DO — в 539 000. Напомним, что буквально в апреле эта парочка стала дороже на 5000 рублей, а до этого — в феврале — из-за смены модельного года — на 19 000.

Кстати, автомобили компании Datsun, несмотря на свою привлекательную стоимость, почему-то у россиян особой популярностью не пользуются. А теперь, когда коронавирусная пандемия заставила дилеров закрыть двери для покупателей, интерес к этим авто и вовсе свелся к минимуму. Например, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), апрель марка завершила с показателем в 171 экземпляр и с отрицательной динамикой в 88%.