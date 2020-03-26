Ультракомпактный кроссовер Datsun Magnite вряд ли приедет в Россию

Кроссовер Nissan Magnite, а также, судя по всему, и его собрата — Datsun Magnite — построят на платформе CMF-A. По некоторым данным, автомобиль в длину не превысит и 4 м. То есть он будет меньше компактного Juke. Модель получит модный нынче купеобразный кузов, широкие колесные арки и светодиодную оптику.
В след за Индией, японцы запатентовали название Datsun Magnite в России. Соответствующий патент появился в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Из чего в российских СМИ сделали вывод, что кроссовер пополнит продуктовую линейку в нашей стране.
Но, по данным из собственных источников портала «АвтоВзгляд», паркетник до нас не доедет. Так что свежий патент ребята из Страны восходящего солнца оформили, видимо, исключительно для подстраховки.
Напомним, что марка Datsun, принадлежащая компании Nissan с 1934 года, приехала в Россию в 2014 году с бюджетным седаном Datsun on-DO. Сегодня в нашей стране бренд представлен двумя моделями: вышеупомянутой «четырехдверкой» и хетчбэком mi-DO. Обе собирают на мощностях АВТОВАЗа.