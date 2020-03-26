Ультракомпактный кроссовер Datsun Magnite вряд ли приедет в Россию

Кроссовер Nissan Magnite, а также, судя по всему, и его собрата — Datsun Magnite — построят на платформе CMF-A. По некоторым данным, автомобиль в длину не превысит и 4 м. То есть он будет меньше компактного Juke. Модель получит модный нынче купеобразный кузов, широкие колесные арки и светодиодную оптику.

В след за Индией, японцы запатентовали название Datsun Magnite в России. Соответствующий патент появился в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Из чего в российских СМИ сделали вывод, что кроссовер пополнит продуктовую линейку в нашей стране.