Ультракомпактный кроссовер Datsun Magnite вряд ли приедет в Россию

Фото: Datsun
В Сети начали ходить слухи о том, что компания Nissan готовится к дебюту совершенно нового суперкомпактного кроссовера под названием Magnite. Кроме того, модель с тем же именем запатентовали и под брендом Datsun: сначала в Индии, а вслед за ней — в России. Но приедет в нашу страну маленький паркетник, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Кроссовер Nissan Magnite, а также, судя по всему, и его собрата — Datsun Magnite — построят на платформе CMF-A. По некоторым данным, автомобиль в длину не превысит и 4 м. То есть он будет меньше компактного Juke. Модель получит модный нынче купеобразный кузов, широкие колесные арки и светодиодную оптику.

В след за Индией, японцы запатентовали название Datsun Magnite в России. Соответствующий патент появился в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Из чего в российских СМИ сделали вывод, что кроссовер пополнит продуктовую линейку в нашей стране.

Фото: Федеральный институт промышленной собственности

Но, по данным из собственных источников портала «АвтоВзгляд», паркетник до нас не доедет. Так что свежий патент ребята из Страны восходящего солнца оформили, видимо, исключительно для подстраховки.

Напомним, что марка Datsun, принадлежащая компании Nissan с 1934 года, приехала в Россию в 2014 году с бюджетным седаном Datsun on-DO. Сегодня в нашей стране бренд представлен двумя моделями: вышеупомянутой «четырехдверкой» и хетчбэком mi-DO. Обе собирают на мощностях АВТОВАЗа.

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26 марта 2020
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