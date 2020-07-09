Пикап Mitsubishi L200 в России продолжает дорожать

Весной Mitsubishi L200 2020 года сборки стал дороже на 30 000—60 000 рублей в зависимости от комплектации. Теперь же прайс на пикап потяжелел еще на 20 000, кроме авто в версии Intense. Так что машина в базе отныне оценивается в 2 199 000 «целковых».

Покупка L200 в варианте DC Invite+ выльется в 2 333 000 рублей, DC Intense — в 2 496 000. Автомобиль в комплектации Intense сохранил цену в 2 638 000 рублей. А грузовичок в «максималке» Instyle теперь обойдется в 2 802 000 «деревянных».

Напомним, что «Эль 200» оснащается 2,4-литровой дизельной «четверкой» в двух вариантах мощности — 154 и 181 л. с. Движок трудится вкупе с шестискоростной «механикой» или с АКП с аналогичным числом скоростей, а также с системой полного привода.

Кстати, L200 попал в ТОП-5 самых дешевых пикапов на российском рынке. Подробнее ознакомиться с рейтингом, составленным порталом «АвтоВзгляд», можно — здесь.