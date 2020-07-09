Коронавирус заставил россиян проводить отпуска в автомобилях

И тут сразу надо сказать, что на людское подсознание оказывают влияние несколько факторов. Во-первых, это боязнь подхватить заразу, а во-вторых, сильно просевший уровень доходов. В итоге граждане стараются максимально избегать мест скопления себе подобных, в том числе — общественного транспорта. Что, в частности, доказывает и исследование, проведенное экспертами ресурса «Авито Авто». Согласно ему, 43% россиян планирует реже ездить в

общественном транспорте в целях безопасности. А чтобы реализовать это желание, почти 10% соотечественников, ранее не имевших своих машин, покупают свое первое транспортное средство. А 3% автовладельцев, решивших было отказаться от личных колес в пользу общественного транспорта, включая такси и каршеринг, передумали это делать. Что же касается остальных автовладельцев, то они после отмены режима самоизоляции стали значительно чаще использовать свои машины.