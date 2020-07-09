Коронавирус заставил россиян проводить отпуска в автомобилях

И тут сразу надо сказать, что на людское подсознание оказывают влияние несколько факторов. Во-первых, это боязнь подхватить заразу, а во-вторых, сильно просевший уровень доходов. В итоге граждане стараются максимально избегать мест скопления себе подобных, в том числе — общественного транспорта. Что, в частности, доказывает и исследование, проведенное экспертами ресурса «Авито Авто». Согласно ему, 43% россиян планирует реже ездить в
общественном транспорте в целях безопасности. А чтобы реализовать это желание, почти 10% соотечественников, ранее не имевших своих машин, покупают свое первое транспортное средство. А 3% автовладельцев, решивших было отказаться от личных колес в пользу общественного транспорта, включая такси и каршеринг, передумали это делать. Что же касается остальных автовладельцев, то они после отмены режима самоизоляции стали значительно чаще использовать свои машины.
Похоже, российской власти в целом и столичной в частности пора всерьез пересматривать свою транспортную политику, делая акцент на комфорте передвижения граждан на личных автомобилях, а не ухудшая его. И в этой связи весьма актуален досрочный запуск в эксплуатацию обхода пресловутого села Лосево на трассе М4 «Дон», ведь сейчас даже в отпуск наши соотечественники предпочитают ездить на машинах, а не на поездах и самолетах. А самыми популярными направлениями для автопутешествий летом-2020 стали Краснодарский край и Крым, куда нынче на своих авто едут, без преувеличения, миллионы россиян
Закрытые границы, все еще существующий риск подхватить «корону», денежные проблемы заставили, как утверждают аналитики «Авто Mail.ru» заставили более чем половину россиян провести этот отпускной сезон в своем авто — 54% россиян планируют поехать в отпуск в этом году на автомобиле.
При этом 15% из них даже ночевать будут в своих машинах, чтобы не тратиться на гостиницы. Еще 27% хотя и поселятся в отелях, но подчеркивают, что выбрали для поездки автомобиль из соображений экономии — кризис реально ударил по кошелькам (тут достаточно сказать, что 65% отпускников собираются потратить на отпуск не более 20 000 рублей на каждого члена семьи). А для 19% автотуристов считают, что автомобиль поможет избежать большого скопления людей и минимизировать риск заболеть. От части с ними согласны оставшиеся 23% автопутешественников: по их мнению, авто позволяет захватить с собой все необходимое и меньше ходить по магазинам.