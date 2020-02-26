Почему в дизельные машины нужно заливать специальное моторное масло

Тема, связанная с вопросами применения специализированных моторных масел, сегодня как никогда актуальна для автомобильных двигателей на тяжелом топливе. Даже несмотря на то, что на нашем рынке достаточно давно присутствуют вполне себе неплохие универсальные смазочные материалы, подходящие как для бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов, последние тенденции развития «масляного» сегмента автоиндустрии говорят о том, что доля специализированных продуктов на нем будет стабильно расти.
По оценкам специалистов в области смазочных материалов, необходимость в маслах «узкой направленности» обусловлена рядом важных технических особенностей дизельных моторов. Прежде всего, в их числе следует отметить повышенные значения компрессии в цилиндрах, а также температуры воспламенения горючей смеси, более высокие эксплуатационные и механические нагрузки и, как следствие, несколько иной, чем при использовании бензина, уровень и состав загрязнений и отложений в узлах системы смазки двигателя.
Другой важный аспект «особой» применимости автомобильных моторных масел связан, скажем так, с расхождениями ряда национальных технических стандартов, используемых в разных странах. Как известно, дизельные двигатели большинства машин японского, американского и корейского производства (в том числе выпущенных на автозаводах нашей страны) имеют ряд своих особенностей, например, касающихся аппаратуры непосредственного впрыска топлива в системах GDI и Common Rail.
Все это также предполагает применение не универсальных смазочных материалов, а специальных продуктов, учитывающих данные нюансы. И такие составы стали появляться все чаще. Например, среди новинок последнего времени стоит отметить дизельные масла более продвинутой спецификации API CK-4, принятой Американским топливным институтом. Масла этой спецификации призваны заменить масла предыдущей спецификации API CJ-4. При этом масло новой спецификации совместимо с CJ-4, что дает водителям возможность безопасного перехода на новую смазку.
Отметим, что смазки спецификации API СК-4 уже стали поступать и на российский рынок. Так, например, совсем недавно в продажу поступило немецкое синтетическое моторное масло Special Tec AA Diesel 5W-40 Azia&America, разработанное фирмой Liqui Moly. Уже по одному его названию можно сделать вывод о том, что данный продукт ориентирован исключительно на дизельные моторы японского, американского и корейского производства.
По европейской классификации ACEA, новинка имеет обозначение E9. Согласно ему, данное масло обеспечивает отличную защиту от износа, имеет высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильность свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Такой продукт можно смело рекомендовать для современных дизелей (в том числе с сажевыми фильтрами), отвечающих требованиям норм Евро-1…5 и работающих в тяжелых условиях с удлиненными интервалами замены. Как показали практические исследования, это масло, к тому же, хорошо защищает мотор от лаковых отложений.
Но это еще не все: новая дизельная «синтетика» Special Tec AA Diesel 5W-40 Azia&America, ко всему прочему, учитывает особенности двигателей, оснащенных и системой Start-Stop. Напомним, что такие силовые агрегаты гораздо чаще, чем обычные моторы, подвергаются пускам и глушению, а потому при эксплуатации испытывают гораздо более высокие нагрузки. Так вот, применение специализированного дизельного масла дает возможность заметно уменьшить износ мотора при работе в «старт-стопном» режиме.