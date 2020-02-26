Почему в дизельные машины нужно заливать специальное моторное масло

Тема, связанная с вопросами применения специализированных моторных масел, сегодня как никогда актуальна для автомобильных двигателей на тяжелом топливе. Даже несмотря на то, что на нашем рынке достаточно давно присутствуют вполне себе неплохие универсальные смазочные материалы, подходящие как для бензиновых, так и дизельных силовых агрегатов, последние тенденции развития «масляного» сегмента автоиндустрии говорят о том, что доля специализированных продуктов на нем будет стабильно расти.

По оценкам специалистов в области смазочных материалов, необходимость в маслах «узкой направленности» обусловлена рядом важных технических особенностей дизельных моторов. Прежде всего, в их числе следует отметить повышенные значения компрессии в цилиндрах, а также температуры воспламенения горючей смеси, более высокие эксплуатационные и механические нагрузки и, как следствие, несколько иной, чем при использовании бензина, уровень и состав загрязнений и отложений в узлах системы смазки двигателя.