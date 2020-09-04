5 самых новых дешевых машин в России

Портал «АвтоВзгляд» решил не просто найти самые дешевые авто, которые есть на рынке, а выделил самые доступные автомобили, которые появились в России в этом году.
Chevrolet
Не так давно к нам вернулись бюджетные модели Chevrolet — Spark, Nexia и Cobalt. Которые раньше продавали под маркой Ravon. Интересно, что на официальном сайте Chevrolet в России ни одна из моделей не представлена. Под бюджетники создали специальный сайт. Судя по нему, самым дешевым новым автомобилем, который появился в нашей стране в этом году, стал седан Nexia за который просят 709 900 рублей. Ну а крохотный хетчбэк Chevrolet Spark и седан Cobalt оценили в 759 900 рублей.
LADA
Не можем обойти стороной и родного автопроизводителя, многолетнего лидера рынка. Этим летом внедорожник Chevrolet Niva сменил название на LADA Niva. Кроме эмблемы у «Нивы» поменяли решетку радиатора, также появилась новая графика на панели приборов. О других изменениях завод не говорит.
Напомним, что «Ниву» второго поколения (ВАЗ-2123) тольяттинский автозавод разработал еще в девяностых годах. В 2000—2001 годах даже выпустили товарную партию под маркой LADA. Но в 2001 году АВТОВАЗ и GM создали совместное предприятие, доработали машину и внедорожник вышел на рынок под именем Chevrolet Niva. Сейчас за машину с ладьей на решетке радиатора просят от 726 000 рублей.
UAZ
Ульяновцы не так часто радуют нас новинками. Поэтому в этом году новинкой можно считать появление на пикапе Patriot шестиступенчатого «автомата» Punch Powerglide 6L50. Трансмиссия работает в паре с бензиновым двигателем ZMZ Pro объемом 2,7 л и мощностью 150 л. с. Базовый «прайс» на такой хозяйственный автомобиль начинается от 1 235 000 рублей.
Кто самый дешевый
В конце мая компания Nissan объявила о том, что ликвидирует бренд Datsun. При этом седаны on-DO и хетчбэк mi-DO (машины сделаны на базе LADA Granta и Kalina) станут собирать на мощностях АВТОВАЗа до конца года. Потому сейчас ценник на них более чем гуманный: on-DO стоит 436 00 рублей, а mi-DO обойдется в 459 000 рублей. Для сравнения, за седан LADA Granta дилеры просят 470 900 рублей без учета скидок.