5 самых новых дешевых машин в России

Портал «АвтоВзгляд» решил не просто найти самые дешевые авто, которые есть на рынке, а выделил самые доступные автомобили, которые появились в России в этом году.

Chevrolet

Не так давно к нам вернулись бюджетные модели Chevrolet — Spark, Nexia и Cobalt. Которые раньше продавали под маркой Ravon. Интересно, что на официальном сайте Chevrolet в России ни одна из моделей не представлена. Под бюджетники создали специальный сайт. Судя по нему, самым дешевым новым автомобилем, который появился в нашей стране в этом году, стал седан Nexia за который просят 709 900 рублей. Ну а крохотный хетчбэк Chevrolet Spark и седан Cobalt оценили в 759 900 рублей.