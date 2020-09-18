5 самых надежных и ликвидных легковушек на «вторичке» дешевле 1 000 000 рублей

В понятие «надежный автомобиль», как правило, наши покупатели вкладывают неплохое качество сборки, стойкость кузова к коррозии и ресурсный силовой агрегат. Ликвидность тоже имеет значение, ведь она влияет на цену и скорость совершения сделки купли-продажи. Всем перечисленным критериям вполне соответствуют машины, представленные ниже.
Ford Focus
Эта модель — самая популярная на вторичном рынке. Несмотря на то, что она покинула Россию, машину до сих пор ценят. Так что имея в кармане миллион рублей, можно присмотреть хэтчбек третьего поколения в очень приличном состоянии. Скажем, на одном из сайтов объявлений, мы нашли автомобиль 2016 года с пробегом 60 000 км, который продают за 780 000 рублей.
Общая рекомендация для тех, кто хочет купить Focus: не берите машину с «роботом» PowerShift. «Сухое» сцепление живет чуть ли не 30 000 км, чего катастрофически мало. Уж лучше выбрать вариант с «механикой» или «автоматом». Ну а более подробно о сильных и слабых местах «американца» можно узнать здесь.
Skoda Octavia
Лифтбэк третьего поколения зарекомендовал себя, как довольно крепкий автомобиль, так что выбирать его можно смело. Скажем, машину 2017 года можно найти за 800 000 рублей.
Если говорить о силовых агрегатах, то самым стойким считается «атмосферник» 1,6 л с отдачей в 110 л. с. Но он славится масложером, поэтому регулярно проверяйте уровень смазки, чтобы у мотора не началось масляное голодание. Подробнее о том, как не прогадать с выбором чешского авто, читайте тут.
Hyundai Solaris
За миллион рублей можно найти экземпляр 2019 года выпуска с пробегом 25 000 км. То есть на него еще и гарантия действует. Ну а если говорить о надежности, то она не вызывает сомнений. Скажем, портал «АвтоВзгляд» уже развенчал несколько мифов о «ломучести» корейских моторов. Косвенно, надежность подтверждает и тот факт, что Solaris оказался самым ликвидным на вторичном рынке.
KIA Rio
Родственный «Солярису» седан делит с ним агрегатную базу и схемы подвесок. Так что в надежности и этой машины можно не сомневаться. Сейчас «корейца» 2016 года выпуска с 1,6-литровым мотором в 123 л. с. и «автоматом» продают за 700 000 рублей.
Toyota Camry
Японский седан среднего класса в кузове XV50 считается у наших покупателей сверхнадежным автомобилем. Потому машина, которая впервые появилась в 2011 году, до сих пор очень ликвидна.
Цены на «японца» стартуют, примерно, с 800 000 рублей за экземпляры 2013 года выпуска с пробегом за 200 000 км. Такие машины оснащены бензиновыми моторами объемом 2,5 литра и мощностью 181 л. с. Ну а о том, на что обратить внимание при покупке седана, можно прочитать перейдя по ссылке.