5 самых надежных и ликвидных легковушек на «вторичке» дешевле 1 000 000 рублей

В понятие «надежный автомобиль», как правило, наши покупатели вкладывают неплохое качество сборки, стойкость кузова к коррозии и ресурсный силовой агрегат. Ликвидность тоже имеет значение, ведь она влияет на цену и скорость совершения сделки купли-продажи. Всем перечисленным критериям вполне соответствуют машины, представленные ниже.

Ford Focus

Эта модель — самая популярная на вторичном рынке. Несмотря на то, что она покинула Россию, машину до сих пор ценят. Так что имея в кармане миллион рублей, можно присмотреть хэтчбек третьего поколения в очень приличном состоянии. Скажем, на одном из сайтов объявлений, мы нашли автомобиль 2016 года с пробегом 60 000 км, который продают за 780 000 рублей.

Общая рекомендация для тех, кто хочет купить Focus: не берите машину с «роботом» PowerShift. «Сухое» сцепление живет чуть ли не 30 000 км, чего катастрофически мало. Уж лучше выбрать вариант с «механикой» или «автоматом». Ну а более подробно о сильных и слабых местах «американца» можно узнать здесь.