LADA никогда не выпустит Largus нового поколения

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Изменения в модельной линейке Renault затронут бренд Dacia, а, значит, это коснется и нашей «Лады». Недавно Dacia отправила на заслуженный отдых универсал Logan MCV, который известен в России как LADA Largus. Поэтому будущее нового поколения «Ларгуса» остается туманным.

По данным издания Mediafax, которое ссылается на отдел коммуникаций Renault Romania Group, сборка универсалов Logan MCV завершается на этой неделе. При этом по данным французских медиа, Dacia работает над новым семиместным внедорожником, который заменит сразу две модели — Logan MCV и вэн Lodgy. Все это означает, что донора для нашего «Ларгуса» уже точно не будет.

Подобное кардинальнее обновление модельного ряда может сыграть на руку АВТОВАЗу. Ведь если вместо «Ларгуса» в модельном ряду тольяттинцев появится внедорожник, наши покупатели будут только рады. А может, «Ларгус» в России и не будут так быстро убирать из продажи. Ведь уже в конце этого года мы ждем появления обновленного универсала с X-дизайном передней части кузова, новой мультимедиа и боковыми шторками безопасности.

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27 октября 2020
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