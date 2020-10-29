Hyundai Solaris и еще 4 машины, которые никому не нужны

Популярность той или иной модели на вторичном рынке складывается из множества факторов. Одни из важнейших: надежность, ремонтопригодность, распространенность. Но даже очень популярные машины бывают неликвидны. И вот почему.
Hyundai Solaris
Некоторые версии этого популярного седана очень плохо продаются. Такой вывод сделали аналитики рынка, изучив объявления на самых популярных онлайн-площадках по продаже машин. Выяснилось, что «Солярис» с мотором 1,4 л и МКП покупатели не жалуют. А отдают предпочтение машинам с более мощным 1,6-литровым мотором. Но и тут есть нюанс. Можно «налететь» на экземпляр, который работал в такси и тогда придется мучаться с ремонтом. А о проблемах мотора 1,6 л мы уже писали.
Mazda6
Этот седан бизнес-класса продавали с 2-литровым двигателем, агрегатированным с механической коробкой передач. «Механика» и стала основной причиной, по которой такую «шестерку» обходят стороной покупатели. Люди, которые хотят ездить на престижном «японце» охотнее берут версии с АКП. Тем более, что этот гидромеханический «автомат» отличается надежностью.
Opel Astra
Хоть модель прошлого поколения до сих пор очень популярна у нас, остерегайтесь покупать авто 2004—2007 г. в., оснащенных АКП. Из-за треснувшей трубки теплообменника, в радиаторе охлаждения образуется смесь из антифриза и трансмиссионного масла. Лечение только одно — замена агрегата. А так как гарантийные сроки уже все прошли, это придется делать за свой счет. Кроме этого, не рекомендуем связываться и с «роботом», который очень капризен.
Ford Focus
Покупатели не зря обходят стороной «Фокусы» с роботизированной трансмиссией PowerShift. «Сухое» сцепление живет чуть ли не 30 000 км — катастрофически мало. На машинах, выпущенных после 2013 года, его ресурс увеличен, но все равно рывки при переключениях никуда не делись. Плюс быстро изнашивается сальник первичного вала и вилки сцепления. Так что лучше не обращать внимание на скидки, которые предлагают продавцы.
Volkswagen Tiguan
Кроссовер первого поколения разочарует связкой 1,4-литрового мотора в 122 л. с. и «робота». Дело в том, что у двигателя часто изношена цепь ГРМ. По регламенту ее меняют на 90 000 км пробега. Если предыдущий владелец этого не сделал, от покупки «немца» лучше отказаться. Что касается «робота», то 6-ступенчатая DSG серии DQ250 склонна к перегреву в пробках и при пробуксовках на бездорожье. Если владелец затягивал с заменой масла, агрегат долго не проживет. Характерные симптомы неисправности — рывки при переключении передач.