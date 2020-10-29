Hyundai Solaris и еще 4 машины, которые никому не нужны

Популярность той или иной модели на вторичном рынке складывается из множества факторов. Одни из важнейших: надежность, ремонтопригодность, распространенность. Но даже очень популярные машины бывают неликвидны. И вот почему.

Hyundai Solaris

Некоторые версии этого популярного седана очень плохо продаются. Такой вывод сделали аналитики рынка, изучив объявления на самых популярных онлайн-площадках по продаже машин. Выяснилось, что «Солярис» с мотором 1,4 л и МКП покупатели не жалуют. А отдают предпочтение машинам с более мощным 1,6-литровым мотором. Но и тут есть нюанс. Можно «налететь» на экземпляр, который работал в такси и тогда придется мучаться с ремонтом. А о проблемах мотора 1,6 л мы уже писали.

Mazda6

Этот седан бизнес-класса продавали с 2-литровым двигателем, агрегатированным с механической коробкой передач. «Механика» и стала основной причиной, по которой такую «шестерку» обходят стороной покупатели. Люди, которые хотят ездить на престижном «японце» охотнее берут версии с АКП. Тем более, что этот гидромеханический «автомат» отличается надежностью.