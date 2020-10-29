Hyundai Solaris и еще 4 машины, которые никому не нужны

Фото из открытых источников
На вторичном рынке всегда имеется большой выбор популярных машин. Но не спешите радоваться этому богатству. Ведь даже очень востребованные модели бывают неликвидны. Портал «АвтоВзгляд» выделил автомобили, которые долго продавать и лучше не покупать.

Популярность той или иной модели на вторичном рынке складывается из множества факторов. Одни из важнейших: надежность, ремонтопригодность, распространенность. Но даже очень популярные машины бывают неликвидны. И вот почему.

Hyundai Solaris

Некоторые версии этого популярного седана очень плохо продаются. Такой вывод сделали аналитики рынка, изучив объявления на самых популярных онлайн-площадках по продаже машин. Выяснилось, что «Солярис» с мотором 1,4 л и МКП покупатели не жалуют. А отдают предпочтение машинам с более мощным 1,6-литровым мотором. Но и тут есть нюанс. Можно «налететь» на экземпляр, который работал в такси и тогда придется мучаться с ремонтом. А о проблемах мотора 1,6 л мы уже писали.

Mazda6

Этот седан бизнес-класса продавали с 2-литровым двигателем, агрегатированным с механической коробкой передач. «Механика» и стала основной причиной, по которой такую «шестерку» обходят стороной покупатели. Люди, которые хотят ездить на престижном «японце» охотнее берут версии с АКП. Тем более, что этот гидромеханический «автомат» отличается надежностью.

Фото из открытых источников

Opel Astra

Хоть модель прошлого поколения до сих пор очень популярна у нас, остерегайтесь покупать авто 2004—2007 г. в., оснащенных АКП. Из-за треснувшей трубки теплообменника, в радиаторе охлаждения образуется смесь из антифриза и трансмиссионного масла. Лечение только одно — замена агрегата. А так как гарантийные сроки уже все прошли, это придется делать за свой счет. Кроме этого, не рекомендуем связываться и с «роботом», который очень капризен.

Ford Focus

Покупатели не зря обходят стороной «Фокусы» с роботизированной трансмиссией PowerShift. «Сухое» сцепление живет чуть ли не 30 000 км — катастрофически мало. На машинах, выпущенных после 2013 года, его ресурс увеличен, но все равно рывки при переключениях никуда не делись. Плюс быстро изнашивается сальник первичного вала и вилки сцепления. Так что лучше не обращать внимание на скидки, которые предлагают продавцы.

Volkswagen Tiguan

Кроссовер первого поколения разочарует связкой 1,4-литрового мотора в 122 л. с. и «робота». Дело в том, что у двигателя часто изношена цепь ГРМ. По регламенту ее меняют на 90 000 км пробега. Если предыдущий владелец этого не сделал, от покупки «немца» лучше отказаться. Что касается «робота», то 6-ступенчатая DSG серии DQ250 склонна к перегреву в пробках и при пробуксовках на бездорожье. Если владелец затягивал с заменой масла, агрегат долго не проживет. Характерные симптомы неисправности — рывки при переключении передач.

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29 октября 2020
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