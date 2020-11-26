Насколько подорожают автомобили в России в 2021 году

По итогам первого полугодия 2020 средняя стоимость новой легковушки выросла до 1,7 млн рублей (+8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го). В этот раз свое негативное влияние на ценники, помимо прочего, оказали повышение ставок утильсбора и пандемия коронавируса, отправившая заводы и автосалоны в вынужденный отпуск.

Год еще не закончился — впереди декабрь, от которого можно ожидать чего угодно (новых ограничительных мер, например). Однако эксперты уже делают свои прогнозы: так, по мнению аналитиков агентства «Автостат», средняя цена новой легковушки вырастет по итогам 2020 примерно на 6,5% по отношению с году минувшему.

Что же будет в следующем году? Есть ли шанс, что цены, если не прекратят расти совсем, то хотя бы сбавят темп? Все те же аналитики предсказывают, что в 2021-м прайсы подскочат еще на 10% — в том случае, если не «успокоится» доллар. Так что тем, кто планирует обновить свое транспортное средство, лучше не откладывать покупку надолго. Тем более что наверняка в декабре-январе у дилеров начнутся распродажи, на которых можно ухватить «прошлогоднее» авто по хорошей цене.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский, на авторынке сейчас наблюдается дефицит, большая нехватка кроссоверов в массовом сегменте — по маркам Hyundai и Volkswagen. В дефиците SUV и ходовые модели премиум-марок Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz. Дефицит автомобилей образовался, в первую очередь, из-за сокращения объемов производства и импорта в Россию в начале весны. Во-вторых, многие потребители решили не откладывать приобретение машины.

- Мы прогнозируем, что ситуация с дефицитом автомобилей начнет стабилизироваться в конце первого–начале второго квартала 2021 года, — подчеркнул эксперт.