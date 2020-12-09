5 популярных машин, в которых россияне разочаровались

Для точности мы решили ориентироваться на данные АЕБ за январь-ноябрь этого и прошлого годов. Взяв за основу результаты продаж ТОП-25 самых популярных машин в России, увидели интересные тенденции. Даже к очень востребованным автомобилям интерес может быстро снизиться. Связано это с кризисом, опустошившим кошельки россиян, а также с тем, что многие покупатели обращают внимание на другие модели, которые могут быть дороже, но комфортнее.

Интересно, что из 25-и самых востребованных машин, сильнее всего просели продажи Hyundai Solaris. За январь-ноябрь 2020 года реализовано 43 933 экземпляра, что на 10 372 штук меньше, чем за тот же период прошлого года. Видимо, на результатах сказалось ожидание обновленного седана или покупатели предпочли, скажем, нового Volkswagen Polo, продажи которого выросли на 1289 машин.

Довольно существенно снизились продажи и лидера российского авторынка — LADA Granta. За отчетный период этого года хозяев нашли 111 706 авто, что на 9554 штуки меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. Видимо, увидев, что национальная валюта девальвируется, некоторые граждане предпочли вложить деньги в более дорогие автомобили. Скажем, в ту же «Весту». Тем не менее, Granta остается лидером рынка, и сбросить ее с пьедестала пока не получается.