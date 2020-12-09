5 популярных машин, в которых россияне разочаровались

Для точности мы решили ориентироваться на данные АЕБ за январь-ноябрь этого и прошлого годов. Взяв за основу результаты продаж ТОП-25 самых популярных машин в России, увидели интересные тенденции. Даже к очень востребованным автомобилям интерес может быстро снизиться. Связано это с кризисом, опустошившим кошельки россиян, а также с тем, что многие покупатели обращают внимание на другие модели, которые могут быть дороже, но комфортнее.
Интересно, что из 25-и самых востребованных машин, сильнее всего просели продажи Hyundai Solaris. За январь-ноябрь 2020 года реализовано 43 933 экземпляра, что на 10 372 штук меньше, чем за тот же период прошлого года. Видимо, на результатах сказалось ожидание обновленного седана или покупатели предпочли, скажем, нового Volkswagen Polo, продажи которого выросли на 1289 машин.
Довольно существенно снизились продажи и лидера российского авторынка — LADA Granta. За отчетный период этого года хозяев нашли 111 706 авто, что на 9554 штуки меньше, чем за 11 месяцев прошлого года. Видимо, увидев, что национальная валюта девальвируется, некоторые граждане предпочли вложить деньги в более дорогие автомобили. Скажем, в ту же «Весту». Тем не менее, Granta остается лидером рынка, и сбросить ее с пьедестала пока не получается.
Отметим и LADA XRAY. Довольно удачный моноприводный кроссовер уже давно не пользуется особой любовью россиян, что подтверждает статистика. За январь-ноябрь 2020 года продано 17 248 псевдокроссоверов, что на 9354 штуки меньше, чем за тот же период 2019 года (26 602 шт). Объемы продаж «Иксрея» в несколько раз ниже, чем у «Гранты», но тем и больнее снижение интереса к модели. Так и с рынка уйти недолго.
Среди бизнес-седанов разочаровала Toyota Camry. За отчетный период хозяев нашли 24 565 машин, что на 6034 штуки меньше, чем за прошлый год. Цифры все равно внушают оптимизм, и Camry остается лидером класса. Но не пора ли готовить обновление, ведь за последнее время в сегменте появились сильные конкуренты. Они-то и могли оттянуть часть целевой аудитории «японки» на себя.
Посмотрим и на такой популярный кроссовер, как Renault Duster. По данным АЕБ, за 11 месяцев 2020 года хозяев нашли 27 929 «французов». Это на 6594 машины меньше, чем в 2019-м. Здесь падение интереса может быть связано с тем, что покупатели выбирают более комфортные машины. Тот же Kaptur.
«Дастер» уже старожил российского авторынка и по-хорошему его уже давно пора поменять на новую модель. Надеемся, в следующем году это и произойдет. Вот тогда производитель сможет рассчитывать на возобновление интереса к самому доступному иностранному «внедорожнику» с российской пропиской.