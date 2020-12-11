Обновленный KIA Seltos стал умнее и дороже

По информации Kia-Seltos.ru, версии Luxe и Style пополнились свежей аудиосистемой с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Комплектация Prestige разжилась воздуховодами для седоков второго ряда, а во всех вариантах исполнения без исключения появилась новая функция «Напоминание о задних пассажирах».
KIA Seltos в вариациях Style и Premium теперь предлагается только с 18-дюймовыми колесными дисками из легкого сплава, причем колеса 17-го диаметра заказать нельзя даже опционально. Зато эволюционировала система предотвращения фронтальных столкновений. Отныне она еще и предупреждает о риске ДТП при повороте. Подобной «фишкой» могут похвастать комплектации Premium и Premium+.
Как уже было сказано, доработки отразились на цене автомобиля. Так, Seltos почти во всех версиях подорожал на 5000 рублей, а исполнение Luxe — на 10 000 рублей. Стоит добавить, что из перечня спецификаций исчезли варианты с 1,6-литровым мотором, работающим с «механикой» и «автоматом». Для заказа доступен лишь «робот». Старший же мотор о двух литрах предлагается с вариатором.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» представители нескольких дилерских центров, обновленные «Селтосы» уже отгружаются в шоу-румы. Стартовый ценник — 1 484 900 рублей.