Обновленный KIA Seltos стал умнее и дороже

По информации Kia-Seltos.ru, версии Luxe и Style пополнились свежей аудиосистемой с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Комплектация Prestige разжилась воздуховодами для седоков второго ряда, а во всех вариантах исполнения без исключения появилась новая функция «Напоминание о задних пассажирах».

KIA Seltos в вариациях Style и Premium теперь предлагается только с 18-дюймовыми колесными дисками из легкого сплава, причем колеса 17-го диаметра заказать нельзя даже опционально. Зато эволюционировала система предотвращения фронтальных столкновений. Отныне она еще и предупреждает о риске ДТП при повороте. Подобной «фишкой» могут похвастать комплектации Premium и Premium+.