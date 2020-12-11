Младший брат: первый тест-драйв нового кроссовера Cadillac XT4

В России официально стартовали продажи Cadillac XT4. Да, этот SUV уже не первый год продается в Штатах, но до России он доехал только сейчас. Причем не совсем в обычном исполнении. Подойдя к новинке с заведённым двигателем, у меня случился своего рода когнитивный диссонанс. «Кадилы» традиционно отличались благородным низкочастотным мурчанием мотора, а тут на тебе: тыр-тыр-тыр-тыр… Неужели у заморского гостя на российских «харчах» застучал мотор?
Первый случай в истории марки
А вот и нет. Дело в том, что Cadillac впервые в истории марки выпустил авто с… дизельным мотором! Хотя для тех, кто предпочитает бензиновую классику, производитель предлагает и такой вариант XT4. Остановимся чуть подробнее на силовых агрегатах. Бензиновый мотор здесь такой же, как под капотом у старших братьев XT5 и XT6 — это 2-литровый 4-цилиндровый рядник с турбонагнетателем, мощностью 200 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом в 350 Нм уже на 1500 об/мин.
А вот что касательно дизелька, то он был разработан специально для этой модели, но не исключено, что им начнут оснащать и другие творения американского бренда. Итак, дизельный 2-литровый мотор от Cadillac имеет 4 цилиндра, расположенные в ряд. Дабы авто радовало владельцев не только хорошим крутящим моментом на низах (для любителей точных цифр сообщаем, что в диапазоне от 1500 до 2750 об/мин с мотора снимается 381 Нм), но и драйвом от нажатия на педаль газа, мотор оснастили турбокомпрессором с изменяемой геометрией. В кобылках дизельная установка немного уступает бензиновой (174 л. с. против 200 л. с.), но по ощущениям от езды разницы особо не чувствуется. Зато расход топлива у дизельной версии XT4 не может не радовать: в городском цикле производитель обещает 8,2 литра на сотню, в загородном — 5,8.
Что бензиновый, что дизельный движки работают в паре с 9-ступенчатой автоматической КП. Такой же самой, что стоит на XT5 и XT6. «Коробас» оснащен системой Electronic Precision Shift, обеспечивающей одновременно и отменную динамику и плавность переключения передач.
Крикну, а в ответ тишина
Хоть и было сказано, что Cadillac XT4 с дизельным движком имеет характерное тарахтение, однако оказавшись внутри машины все шумы и посторонние звуки полностью пропадают. В буквальном смысле дверью хлопнул и попал в вакуум. Инженеры потрудились на славу в вопросах шумоизоляции и активного звукоподавления. Двигатель со всех сторон обложен специальными кожухами, поглощающими нежелательные звуки, кузов проклеен акустическими экранами, и даже боковые окна переднего ряда сидений изготовлены из многослойного стекла (так называемая технология акустического ламинирования), чтобы свести к минимуму все то, что может раздражать человеческое ухо.
Кроме того, в салоне есть специальные микрофоны, которые оценивают шумы внутри машины, и система корректирует частотность звуков, выходящих из динамиков мультимедиа.
По-прежнему «лухари»
В самом начале материала посетовал на то, что в последнее время «премиалы» становятся все меньше и меньше похожими на таковые. В целях удешевления применяются более простые и грубые материалы, не уделяется внимания к деталям, из которых, собственно, и складывается ощущения люксовости авто. Так вот: Cadillac XT4 в скромности или желании сэкономить не упрекнуть. В зависимости от выбранной комплектации, вы получите тот или иной набор приятных «плюшек», позволяющих понять, собственно, а за что же такие деньги?
Например, если ваша душа изволит Premium Luxury, то в убранстве салона у вас будут вставки из натурального дерева ценных пород. Количество видимых пластиковых деталей сведено к минимуму, потому как все ощупываемые глазом поверхности обтянуты натуральной кожей. Для водителя и переднего пассажира опционально доступен массаж. Конечно не такой, как в продвинутых массажных креслах, но приятные ощущения от того, что мягко и ненавязчиво нечто разминает спину, особенно в дальних поездках, вы однозначно получите.
Кстати, вариантов комплектации машины не так уж и много: Luxury, Premium Luxury и Sport. Однако Cadillac предлагает своим клиентам глубокую персонализацию авто (покупатель сам может выбрать цветовые решения в отделке салона, форму и размер колесных дисков и прочее), что в итоге дает порядка 100 различных вариантов XT4, не похожих друг на друга.
Дизайн против эргономики
Экстерьер машины довольно сильно перекликается с внешностью старшего брата по цеху, и «четверку», при первом знакомстве запросто можно спутать с XT5. Но если присмотреться, различия, все же имеются. Выразительный, по-спортивному агрессивный дизайн, рубленные четкие линии, которые практически сошли на нет в дизайне современных автомобилей, и с художественной точностью выверенные пропорции.
Правда, эстетическая составляющая немножко сказалась на эргономике машины. Когда ты сидишь спереди XT4, то ни что, абсолютно ни что тебя не напрягает и не доставляет дискомфорта. Но стоит только пересесть на задний диван, как понимаешь, что человек с ростом 180+ упирается головой в потолок. И единственно возможный способ передвижения сзади — это съехать пятой точкой ближе к краю дивана и вытянуть ноги вперед (благо, места для этого предостаточно). Но не воспринимайте это, как камень в огород разработчиков. Людям ростом выше среднего на галерке практически любого автомобиля не хватает пространства над головой. Тем более, в кроссовере из сегмента SUV-2, к которому и относится Cadillac XT4.
Колеса с интеллектом
Знакомство с новинкой было ограничено двухчасовым тест-драйвом. Конечно, за столь короткое время, проведенное по большей части в столичных пробках, сложно понять, что из себя представляет машина, хотя впечатления от первого «шапочного» знакомства остались весьма и весьма позитивными. Отменно управляется, в базовой комплектации напичкано столько всевозможных ассистентов и систем безопасности, что находясь за рулем XT4, ты в буквальном смысле отдыхаешь и телом и душой. Хотелось бы, разумеется, протестировать систему полного привода, оборудованную различными интеллектуальными прибамбасами, позволяющими в автоматическом режиме и жестко блокировать заднюю ось, и отдавать 100 процентов крутящего момента на одно колесо, имеющее максимальное сцепление с покрытием. Но это мы обязательно сделаем в следующий раз.
Как уже было сказано, сегодня в дилерских центрах стартовал предзаказ на этот самый маленький кроссовер из семейства Cadillac. Специальная цена для стартовой комплектации Luxury с бензиновым двигателем составит 3 250 000 рублей, вариация с дизелем обойдется на 80 000 рублей дороже.