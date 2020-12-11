Младший брат: первый тест-драйв нового кроссовера Cadillac XT4

В России официально стартовали продажи Cadillac XT4. Да, этот SUV уже не первый год продается в Штатах, но до России он доехал только сейчас. Причем не совсем в обычном исполнении. Подойдя к новинке с заведённым двигателем, у меня случился своего рода когнитивный диссонанс. «Кадилы» традиционно отличались благородным низкочастотным мурчанием мотора, а тут на тебе: тыр-тыр-тыр-тыр… Неужели у заморского гостя на российских «харчах» застучал мотор?

Первый случай в истории марки

А вот и нет. Дело в том, что Cadillac впервые в истории марки выпустил авто с… дизельным мотором! Хотя для тех, кто предпочитает бензиновую классику, производитель предлагает и такой вариант XT4. Остановимся чуть подробнее на силовых агрегатах. Бензиновый мотор здесь такой же, как под капотом у старших братьев XT5 и XT6 — это 2-литровый 4-цилиндровый рядник с турбонагнетателем, мощностью 200 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом в 350 Нм уже на 1500 об/мин.