На шаг впереди: видео тест-драйв кроссовера KIA Seltos

Фото и видео: АвтоВзгляд
По итогам второго квартала 2020 года Seltos выбился в лидерскую тройку самых востребованных моделей KIA: в апреле-июне на новеньком SUV остановили свой выбор 2759 человек. А ведь этот автомобиль появился в шоу-румах в марте — отличный старт, прямое попадание в целевую аудиторию. Но чем же «Селтос» подкупает потребителей? Ответ на этот вопрос — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

В прошлом году на автосалоне в Сеуле, помимо прочих любопытных машин, компания KIA представила концептуальный SP Signature, который был призван продемонстрировать публике вектор развития дизайна будущих глобальных моделей. Ультрасовременный и броский шоу-кар переродился в серийный Seltos, сохранив при этом свой привлекательный внешний вид.

К слову, название для товарной версии корейцы подсмотрели в древнегреческой мифологии. Был там такой Celtos — сын Геракла, прародитель кельтского народа. Правда, автостроитель изменил в наименовании первую букву на S, намекая на спортивный характер новой модели.

Впрочем, притягательный облик — не единственное преимущество «Селтоса». Он довольно интересен и с технической точки зрения.

Во-первых, в его основе лежит модульная платформа K2 последнего поколения, «обкатанная» на моделях Ceed и Soul. Во-вторых, кроссоверу достался совершенно новый для российского рынка атмосферник мощностью 150 сил. В-третьих, его старшие модификации располагают системой полного привода с многодисковой муфтой с электронным управлением от Magna.

Но и это далеко не весь перечень любопытных нюансов. Чем еще кроссовер KIA Seltos, ставший одной из самых громких новинок 2020 года, может удивить (или огорчить) покупателя, смотрите в нашем видеообзоре.

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6 августа 2020
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