На шаг впереди: видео тест-драйв кроссовера KIA Seltos

В прошлом году на автосалоне в Сеуле, помимо прочих любопытных машин, компания KIA представила концептуальный SP Signature, который был призван продемонстрировать публике вектор развития дизайна будущих глобальных моделей. Ультрасовременный и броский шоу-кар переродился в серийный Seltos, сохранив при этом свой привлекательный внешний вид.
К слову, название для товарной версии корейцы подсмотрели в древнегреческой мифологии. Был там такой Celtos — сын Геракла, прародитель кельтского народа. Правда, автостроитель изменил в наименовании первую букву на S, намекая на спортивный характер новой модели.
Впрочем, притягательный облик — не единственное преимущество «Селтоса». Он довольно интересен и с технической точки зрения.
Во-первых, в его основе лежит модульная платформа K2 последнего поколения, «обкатанная» на моделях Ceed и Soul. Во-вторых, кроссоверу достался совершенно новый для российского рынка атмосферник мощностью 150 сил. В-третьих, его старшие модификации располагают системой полного привода с многодисковой муфтой с электронным управлением от Magna.
Но и это далеко не весь перечень любопытных нюансов. Чем еще кроссовер KIA Seltos, ставший одной из самых громких новинок 2020 года, может удивить (или огорчить) покупателя, смотрите в нашем видеообзоре.