На шаг впереди: видео тест-драйв кроссовера KIA Seltos

Впрочем, притягательный облик — не единственное преимущество «Селтоса». Он довольно интересен и с технической точки зрения.

Во-первых, в его основе лежит модульная платформа K2 последнего поколения, «обкатанная» на моделях Ceed и Soul. Во-вторых, кроссоверу достался совершенно новый для российского рынка атмосферник мощностью 150 сил. В-третьих, его старшие модификации располагают системой полного привода с многодисковой муфтой с электронным управлением от Magna.

Но и это далеко не весь перечень любопытных нюансов. Чем еще кроссовер KIA Seltos, ставший одной из самых громких новинок 2020 года, может удивить (или огорчить) покупателя, смотрите в нашем видеообзоре.