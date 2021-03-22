Лето отменяется: Сочи даже сейчас не готов к приему автотуристов

Странное дело, но по ощущениям под Новый год в Сочи было меньше туристов, чем в марте. То ли люди испугались ковида, то ли просто предпочли встретить праздник в кругу домашних, лелея надежду, что границы к весне откроют. Последнего не произошло, и народ опять массово «ломанулся» в Сочи. Но не зря ли?

Начнем с того, что гостей курорта уже в аэропорту Адлера встречают голодные таксисты. Цены дикие. Например, за поездку от воздушной гавани до жилого района Хоста (всего-то 12 километров без пробок) бомбилы «ломят» 800 рублей! А если видят, что человек вообще не ориентируется в городе, то ценник переваливает и за 1000 «деревянных». До центрального района Сочи «прайс» в два раза выше. Вот поэтому мы настоятельно не рекомендуем пользоваться услугами таких шоферюг. Все официальные агрегаторы такси в Сочи работают, так что лучше заказать машину из приложения. Выйдет гораздо дешевле и безопаснее.

Пробки в городе тоже никуда не делись. Самая большая стабильно появляется в районе санатория «Известия» (в сторону аэропорта) и растягивается аж до хостинской эстакады. Это около семи километров. При этом расширить дорогу нельзя, потому что просто некуда, а объезда не существует. Курортный проспект в Сочи тоже регулярно стоит. А в заторах толкаются Ferrari и Porsche с московскими номерами. Видимо, много обеспеченных людей решили провести свой отпуск в России, коли заграница закрыта.