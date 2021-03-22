Так ли опасен перегрев для мотора с алюминиевым блоком цилиндров

Начнем с того, что двигатели с чугунным блоком цилиндров действительно легче и дешевле ремонтировать. К тому же, чугун довольно долго применяли в двигателестроении, а потому, когда появились алюминиевые моторы, к ним и возникло недоверие из-за того, что крылатый металл легче и мягче.
Чтобы понять, какой алюминиевый мотор более или менее надежен, нужно смотреть на его конструкцию. Наиболее проблемными читаются двигатели, у которых на стенках цилиндров нанесено покрытие, типа никосила. Если в результате перегрева оно повреждается, то восстановить защитный слой в условиях ремзоны невозможно.
А вот если в моторе установлены стальные гильзы, то такой двигатель вполне ремонтопригоден. Даже в случае перегрева мастера смогут его оживить и заменить гильзы на новые. Именно такие агрегаты и получили сейчас самое широкое распространение. Например, подобное решение применяется в 1,6-литровом моторе Hyundai Solaris.
Еще один плюс алюминиевых агрегатов. При исправной системе охлаждения, такой двигатель гораздо труднее перегреть, чем мотор с чугунным блоком. Все потому, что теплопроводность крылатого металла в четыре раза выше, чем у чугуна, да и остывает он быстрее. Поэтому, когда антифриз свежий, а радиаторы чистые, о перегреве можно не беспокоиться. Чего не скажешь о чугунном моторе, который из-за своей низкой теплопроводности плохо отдает избыточную температуру антифризу — скажем, в жару, да еще и в пробке, такой двигатель может закипеть, если радиатор охлаждения забит пухом или грязью.
В заключении отметим, что сейчас мастера освоили довольно сложные способы ремонта алюминиевых моторов. Скажем, стальные гильзы перепрессовываются по нескольку раз, а трещины в блоке попросту завариваются. Это помогает автовладельцу сохранить деньги и не покупать контрактный агрегат.