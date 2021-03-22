Так ли опасен перегрев для мотора с алюминиевым блоком цилиндров

Начнем с того, что двигатели с чугунным блоком цилиндров действительно легче и дешевле ремонтировать. К тому же, чугун довольно долго применяли в двигателестроении, а потому, когда появились алюминиевые моторы, к ним и возникло недоверие из-за того, что крылатый металл легче и мягче.

Чтобы понять, какой алюминиевый мотор более или менее надежен, нужно смотреть на его конструкцию. Наиболее проблемными читаются двигатели, у которых на стенках цилиндров нанесено покрытие, типа никосила. Если в результате перегрева оно повреждается, то восстановить защитный слой в условиях ремзоны невозможно.

А вот если в моторе установлены стальные гильзы, то такой двигатель вполне ремонтопригоден. Даже в случае перегрева мастера смогут его оживить и заменить гильзы на новые. Именно такие агрегаты и получили сейчас самое широкое распространение. Например, подобное решение применяется в 1,6-литровом моторе Hyundai Solaris.