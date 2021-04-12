5 космически-быстрых и дорогих кроссоверов на российском рынке

12 апреля 1961 года Гагарин и Королев заставили всех мировых буржуев рыдать от зависти и рвать на себе остатки последних волос. Космос покорился Советскому Союзу, и теперь сей факт никто не оспорит. Даже Илону Маску подобное сделать оказалось не под силу.

Бьемся об заклад — любителей неба и скорости в тот день прибавилось. Но годы шли, появлялись новые люди и техника. Сейчас у нас стало действительно много мощных кроссоверов, на которых можно улететь туда, куда заведет карма. Можно к звездам, а можно и в фонарный столб. Впрочем, с последним лучше не шутить.

Портал «АвтоВзгляд» расскажет о машинах, которые дают поистине космические возможности. Полетели?

Jeep Grand Cherokee Trackhawk

«Широкий» — любимый автомобиль толстосумов, блогеров и представителей рэп-сцены. В России американское чудо техники стоит от 10 600 000 рублей. Страшно подумать, что такие деньги можно заработать, читая речитативы. Скорее, нужно продавать нефть. Так или иначе, но всем, кто готов раскошелиться, Trackhawk предлагает восьмицилиндровый двигатель сумасшедшей мощностью 710 л. с., на котором можно пролететь первую сотню с места за 3,7 секунды.