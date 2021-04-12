5 космически-быстрых и дорогих кроссоверов на российском рынке

12 апреля 1961 года Гагарин и Королев заставили всех мировых буржуев рыдать от зависти и рвать на себе остатки последних волос. Космос покорился Советскому Союзу, и теперь сей факт никто не оспорит. Даже Илону Маску подобное сделать оказалось не под силу.
Бьемся об заклад — любителей неба и скорости в тот день прибавилось. Но годы шли, появлялись новые люди и техника. Сейчас у нас стало действительно много мощных кроссоверов, на которых можно улететь туда, куда заведет карма. Можно к звездам, а можно и в фонарный столб. Впрочем, с последним лучше не шутить.
Портал «АвтоВзгляд» расскажет о машинах, которые дают поистине космические возможности. Полетели?
Jeep Grand Cherokee Trackhawk
«Широкий» — любимый автомобиль толстосумов, блогеров и представителей рэп-сцены. В России американское чудо техники стоит от 10 600 000 рублей. Страшно подумать, что такие деньги можно заработать, читая речитативы. Скорее, нужно продавать нефть. Так или иначе, но всем, кто готов раскошелиться, Trackhawk предлагает восьмицилиндровый двигатель сумасшедшей мощностью 710 л. с., на котором можно пролететь первую сотню с места за 3,7 секунды.
Mercedes-AMG G63
Культовый «немец» с аэродинамикой кирпича стоит космических 19 000 000 рублей. Валкий и тряский рамный внедорожник дарит ощущение испытания в центрифуге, но это не смущает покупателей, ведь при разгоне он может опередить даже спорткар. Ускорение до «сотни» занимает у «Гелика» всего 4,5 секунды.
Range Rover Sport SVR
Более комфортный «британец» готов броситься в погоню за «немцем» и «янки», ведь под его капотом работает 5-литровый V8 отдачей 575 «лошадей». И не беда, что он кушает бензин ведрами, зато разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды. Ну а стоит почти, как самолет — от 12 000 000 рублей.
Porsche Cayenne GTS
На «Порше» любят погонять, а на версии GTS — тем более. Ведь у этого кроссовера с 4-литровым мотором мощностью 460 л. с. стрелка спидометра достигает цифры 100 за 4,8 секунды. «Прайс» на модель стартует от неземных 14 000 000 рублей. При этом надо разориться и на гараж, ведь у машины часто воруют фары. Ну а езда без световых огней чревата тем, что этот «звездолет» может быть признан негодным к полетам.
Lamborghini Urus
Этот кроссовер за 20 000 000 рублей недавно протестировал крепость бетонных поребриков на Красной Поляне. Дорожники могут быть довольны — ограждения делались на славу, и удар они выдержали прекрасно.
А вообще, модель как настоящий центр вселенной, притягивает к себе массу курьезных случаев. Скажем, в США арендованный Urus угнали, несмотря на датчики слежения, а в Великобритании в кроссовер врезался арендованный Rolls-Royce Ghost. Участников звездной аварии подозревают в страховом мошенничестве. Спишем все эти курьезы на зависть, ведь завидовать тут есть чему. Urus итальянцы сделали стильным и мощным. Его 4-литровый мотор в 650 лошадей уносит кроссовер к новым горизонтам за 3,6 секунды, оставляя конкурентов пить пилюли, выводящие скопившуюся желчь из организма.