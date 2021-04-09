Первый обзор новой мультимедиа-системы LADA EnjoY Pro

Представитель компании «Яндекс», где и создали новый софт, рассказала, что он был разработан с нуля. Важно и то, что впервые специалистам удалось интегрировать в программную оболочку три системы: «Яндекс.Авто», с полным набором встроенных сервисов, а также такие популярные протоколы, как Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, система способна определять предпочтения водителя, предлагая, например, музыку по вкусу. С работой мультимедиа и его обновлением проблем быть не должно, ведь все «завязано» с CAN-шиной автомобиля.

Для подключения головного устройства к интернету есть два способа: wi-fi и USB-модем. Последний можно приобрести у дилеров LADA, как нам рассказали, со спецтарифом, цены на который приятно удивят. Что же, скоро посмотрим, насколько сладким окажется это предложение в реальности.

Кстати, музыка теперь в «Ладе» от всемирно известной компании Arkamys. И еще один интересный факт: впервые в истории отечественного автопрома акустику настраивали специально под каждую модель LADA, в которой она будет работать. Разработчики клянутся, что это создает эффект концертного зала. Индивидуальная настройка звуковых частот дарит качественное звучание в широком диапазоне. Не буду томить меломанов: продвинутую «музыку» предлагают на моделях Vesta, XRAY и XRAY Cross.