Первый обзор новой мультимедиа-системы LADA EnjoY Pro

Представитель компании «Яндекс», где и создали новый софт, рассказала, что он был разработан с нуля. Важно и то, что впервые специалистам удалось интегрировать в программную оболочку три системы: «Яндекс.Авто», с полным набором встроенных сервисов, а также такие популярные протоколы, как Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, система способна определять предпочтения водителя, предлагая, например, музыку по вкусу. С работой мультимедиа и его обновлением проблем быть не должно, ведь все «завязано» с CAN-шиной автомобиля.
Для подключения головного устройства к интернету есть два способа: wi-fi и USB-модем. Последний можно приобрести у дилеров LADA, как нам рассказали, со спецтарифом, цены на который приятно удивят. Что же, скоро посмотрим, насколько сладким окажется это предложение в реальности.
Кстати, музыка теперь в «Ладе» от всемирно известной компании Arkamys. И еще один интересный факт: впервые в истории отечественного автопрома акустику настраивали специально под каждую модель LADA, в которой она будет работать. Разработчики клянутся, что это создает эффект концертного зала. Индивидуальная настройка звуковых частот дарит качественное звучание в широком диапазоне. Не буду томить меломанов: продвинутую «музыку» предлагают на моделях Vesta, XRAY и XRAY Cross.
Само головное устройство представляет из себя 8-дюймовй сенсорный дисплей с разрешением 1280X780 пикселей. Это делает картинку действительно четкой. Да и работает система оперативно. Все благодаря тому, что загрузка «операционки» начинается сразу, как только водитель нажал на брелоке клавишу «открыть дверь». За время, когда водитель заводит двигатель, система уже полностью загружается и готова к работе.
Выключается мультимедийка ровно также как и у всех современных машин. То есть не в момент, когда мотор заглушен, а когда открывается дверь водителя.
За время короткого знакомства с системой LADA EnjoY Pro отмечаю, что отклик на касание пальцем очень бодрый. Такой же, как на приличном смартфоне. Кстати, подключить свой гаджет можно через блютуз, а синхронизировать с аккаунтом Яндекса с помощью QR-кода.
Звук в машине в полной мере оценить не удалось, ведь презентация была статической. Тем не менее, даже музыка из радио звучит неплохо. Что же, уже не терпится проверить расторопность навигации и качество звука при разных скоростях уже на дороге. Так что, когда машины появятся в пресс-парке, мы обязательно возьмем одну из них на тест.
Что касается цен на машины с системой LADA EnjoY Pro, то их обещают озвучить в понедельник, так что расскажем о них чуть позже.