Почему антикор не всегда спасает автомобиль от ржавчины

Бывалые автолюбители бережно относятся к своим «ласточкам», потому регулярно покрывают кузов защитными полировочными составами, а также обрабатывают днище антикором. Но и это, порой, не спасает. Дело в том, что лакокрасочное покрытие многих авто сейчас очень тонкое. Поцарапать его можно, просто проведя по кузову сухой тряпкой. Что уж говорить про попадание камня, который оставит скол. Тут никакая полировка не поможет. От этого спасет только защитная пленка, но и ее надо наклеивать умеючи, иначе ржа появится прямо под полиуретаном.

Кроме того, у многих машин ржавеет дверь багажника. Например, это стало настоящей бедой для популярного кроссовера Hyundai Creta первых лет выпуска. На пятой двери уже после 20 000 км пробега появлялись «рыжики». Особенно быстро они приживались на нижней кромке. Извести эту «заразу» очень сложно, ведь толщина защитного цинкового покрытитя оказалась очень тонкой.

Так что следите за состоянием двери, иначе, рано или поздно, ее придется отдавать на кузовной ремонт и в перекраску, а это влетит в копеечку. К чести производителя отметим, что он решил эту проблему, проведя на заводе в Санкт-Петербурге определенный комплекс работ, и «недуг» отступил.

Не все однозначно и с антикором днища. Дело в том, что скрытые полости мастера подчас обрабатывают плохо или вообще не трогают. Это одна из причин, по которой рамы внедорожников становятся похожи на сыр с дырками, а у легковушек и кроссоверов гниют пороги и лонжероны. Поэтому регулярно осматривайте раму своего внедорожника. Особенно, если часто выезжаете месить грязь. Днище кроссоверов тоже хорошо бы инспектировать на каждом ТО. Так вы сможете вовремя купировать все очаги ржавчины.