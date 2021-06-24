5 китайских автомобилей, которые быстрее всего превращаются в труху

Начнем с популярного лифтбэка Chery Bonus, который сейчас можно купить за смешные 250 000 рублей. Машина оснащается единственным мотором объемом 1,5-литра мощностью 109 л. с. Сам движок неплохой, но опоры силового агрегата, водяная помпа, термостат и катушки зажигания считаются расходниками. В механической коробке передач быстро ломаются подшипники и синхронизаторы, а в подвеске вообще почти все. И еще очень быстро гниет кузов.

Седан Lifan Solano вполне реально найти за те же 250 000 рублей. У машины довольно просторный салон, но материалы отделки самые дешевые. Кожзам через несколько лет эксплуатации трескается и рвется. Если говорить про двигатель объемом 1,6 литра (106 л. с.), то он довольно надежен, а вот «механика» на редкость ломучая. Часто отказывается включаться первая и задняя передачи, а иногда вообще корпус коробки трескается. У машины также много проблем с электрикой, а еще очень быстро гниет кузов, особенно капот.

Geely MK с 1,5-литровым мотором отдачей 94 силы и «механикой» также может привлечь внимание своей доступностью. Сейчас на вторичке есть экземпляры за 300 000 рублей. Не стоит тратить такие деньги, ведь ремень ГРМ двигателя редко доживает до положенных 60 000 км. Он рвется, приговаривая агрегат к капремонту. А еще нередки отказы термостата и водяного насоса.