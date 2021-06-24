5 китайских автомобилей, которые быстрее всего превращаются в труху

Начнем с популярного лифтбэка Chery Bonus, который сейчас можно купить за смешные 250 000 рублей. Машина оснащается единственным мотором объемом 1,5-литра мощностью 109 л. с. Сам движок неплохой, но опоры силового агрегата, водяная помпа, термостат и катушки зажигания считаются расходниками. В механической коробке передач быстро ломаются подшипники и синхронизаторы, а в подвеске вообще почти все. И еще очень быстро гниет кузов.
Седан Lifan Solano вполне реально найти за те же 250 000 рублей. У машины довольно просторный салон, но материалы отделки самые дешевые. Кожзам через несколько лет эксплуатации трескается и рвется. Если говорить про двигатель объемом 1,6 литра (106 л. с.), то он довольно надежен, а вот «механика» на редкость ломучая. Часто отказывается включаться первая и задняя передачи, а иногда вообще корпус коробки трескается. У машины также много проблем с электрикой, а еще очень быстро гниет кузов, особенно капот.
Geely MK с 1,5-литровым мотором отдачей 94 силы и «механикой» также может привлечь внимание своей доступностью. Сейчас на вторичке есть экземпляры за 300 000 рублей. Не стоит тратить такие деньги, ведь ремень ГРМ двигателя редко доживает до положенных 60 000 км. Он рвется, приговаривая агрегат к капремонту. А еще нередки отказы термостата и водяного насоса.
Из-за того, что качество сборки в Черкесске оставляло желать лучшего, кузов быстро ржавеет, да и ходовая часть требует ремонта.
Brilliance M2 2007—2009 годов выпуска можно найти за 200 000 рублей. Не зря этот автомобиль продают за такую небольшую сумму, ведь проблем у него масса. При обрыве ремня ГРМ гнет клапаны, а помпа течет. Постоянно ломаются приводы электростеклоподьемников, 3—4 года «живут» тросы стояночного тормоза. Они быстро ржавеют и закисают. Много проблем в подвеске. Тут ломается практически все. При этом запчасти найти сложно. Приходится искать аналоги, что отнимает немало времени.
Наконец, упомянем и крупный FAW Besturn B50, построенный на платформе Mazda6 первого поколения. Такую машину сейчас можно найти за 400 000 рублей. Мотор объемом 1,6 литра и мощностью 103 л. с. слабоват для крупного автомобиля, а 6-ступенчатый «автомат» нередко «тупит». А еще у него отмечены частые течи масла. Из-за того, что китайские инженеры захотели облегчить конструкцию, многие элементы подвески оказались недолговечны. Скажем, стойки и пружины считаются расходниками.