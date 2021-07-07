Volkswagen назвал российские цены «бюджетного» кроссовера Taos

Фото производителя.
Не будем ходить вокруг да около. В базовой комплектации со 110-сильным мотором, механической коробкой и передним приводом новый Volkswagen Taos будет стоить 1 626 900 рублей. А теперь — подробности.
Алексей Кованов

В стартовую версию Respect включены 16-дюймовыми стальные колеса, полностью светодиодная оптика, а также обогрев передних сидений. Сиденья обшиты тканью, а вот дверные панели — искусственной кожей. За безопасность отвечают полный набор подушек, системая стабилизации и электронная блокировка дифференциала.

Кроме того, даже самому простому «Таосу» положены 8-дюймовая цифровая панель приборов, кондиционер, электромеханический стояночный тормоз, ассистент старта на подъеме, система выбора режима движения (для версии 4Motion), круиз-контроль и мультимедийная система Composition — с цветным дисплеем диагональю 6,5 дюйма и четырьмя динамиками.

Фото производителя.

Также Volkswagen не пожалел поставить пакет для холодного климата, куда вошли аккумулятор и генератор повышенной мощности, плюс индикатор уровня жидкости омывателя.

Другие версии оставим без описания, но коротко отметим, что упакованы они достаточно щедро. Status
будет стоить 1 906 900, Exclusive — 2 099 900, а JOY! — 2 023 400 рублей.

Моторов заявлено два: атмосферный 1,6 л (110 сил) и турбированный 1,4 л (150 л. с). Более мощный вариант можно заказать с передним приводом и 8-диапазонным «автоматом» или — с полным приводом и 7-ступенчатым «преселективом».

Новинка уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки. Но когда дилеры получат «живые» машины, российское представительство немецкого бренда не уточняет. Впрочем, выпуск новинки на мощностях «Группы ГАЗ» уже стартовал, так что заминок быть не должно.

Между прочим, портал «АвтоВзгляд» первым познакомился с новинкой, и готов поделиться впечатлениями не только в текстовом варианте, но и в видеоформате.

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7 июля 2021
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