Volkswagen назвал российские цены «бюджетного» кроссовера Taos

Также Volkswagen не пожалел поставить пакет для холодного климата, куда вошли аккумулятор и генератор повышенной мощности, плюс индикатор уровня жидкости омывателя.

Другие версии оставим без описания, но коротко отметим, что упакованы они достаточно щедро. Status

будет стоить 1 906 900, Exclusive — 2 099 900, а JOY! — 2 023 400 рублей.

Моторов заявлено два: атмосферный 1,6 л (110 сил) и турбированный 1,4 л (150 л. с). Более мощный вариант можно заказать с передним приводом и 8-диапазонным «автоматом» или — с полным приводом и 7-ступенчатым «преселективом».

Новинка уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки. Но когда дилеры получат «живые» машины, российское представительство немецкого бренда не уточняет. Впрочем, выпуск новинки на мощностях «Группы ГАЗ» уже стартовал, так что заминок быть не должно.

Между прочим, портал «АвтоВзгляд» первым познакомился с новинкой, и готов поделиться впечатлениями не только в текстовом варианте, но и в видеоформате.