Новый Lexus NX и его злейшие конкуренты в России

Сначала немного напомним про свежий Lexus NX. Кроссовер второго поколения переехал на платформу GA-K от родственной Тoyota RAV4 и стал больше. Автомобиль доступен только с полным приводом и в двух вариантах — NX250 и NX350.
Если говорить про силовые агрегаты, то под капотом младшей версии работает атмосферная «четвёрка» объемом 2,5 литра и мощностью 199 сил, а NX 350 располагает наддувным мотором в 2.4 литра отдачей 279 «лошадей». Оба мотора спарены с 8-ступенчатым «автоматом».
Что касается цен, то они начинаются от 4 050 000 рублей. Теперь давайте посмотрим, кто же может составить конкуренцию японскому «премиалу».
Range Rover Evoque
Первый, кто приходит на ум — это Range Rover Evoque, ведь он очень популярен в крупных мегаполисах. Британец отличается богатой гаммой моторов. Так, в базе у него 1,5-литровый двигатель отдачей 150 сил. Такой автомобиль можно выбрать только с передним приводом. Полноприводные версии доступны с бензиновыми (200 и 249 л. с.) и дизельными двигателями (163 и 198 л. с.) объемом 2 литра.
Хоть второе поколение модели показали в 2018 году, «британец» продолжает выглядеть стильно и не теряет актуальности. Кстати, именно Evoque стал первым кроссовером, который оснащен шустрым 9-ступенчатым «автоматом».
Базовый «прайс» начинается от 3 659 000 рублей, а версия с 2-литровым мотором стоит от 3 895 000 рублей.
BMW X3
BMW X3 тоже сильный конкурент «Лексусу», тем более, что кроссовер обновили в духе более свежих баварских моделей. Кроме подретушированной внешности в базовое оснащение вошли виртуальные приборы диагональю 10,25 дюйма. Обновили и блок климат-контроля. Теперь он более компактный, да еще трехзонный, причем во всех версиях без исключения. Комплектация xDrive20i с двигателем мощностью 184 л. с. сейчас обойдется минимум в 4 520 000 рублей.
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC также играет на поле c японской новинкой. Пару лет назад немцы убрали из российской модельной гаммы самые непопулярные версии, от нас ушли гибридный GLC 350e и «заряженные» AMG GLC 43 и AMG GLC 63. В арсенале остались «гражданские» дизельные и бензиновые комплектации, котрые пользовались большим спросом. Ближе всего в оппоненты Lexus NX просится Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC с бензиновым 2-литровым мотором мощностью 197 л. с. За него просят от 4 820 000 рублей.
AUDI Q5
Весной российские дилеры начали принимать заказы на обновленный Audi Q5. Паркетник получил иные бамперы и решетку радиатора, а в перечне опций появились светодиодные задние фонари, у которых можно выбрать один из трех вариантов светового рисунка.
Перечень модификаций осталась прежним, и в нем до сих пор нет версий с двигателями отдачей менее 200 л. с. Поэтому в конкуренты «Лексусу» запишем базовую версию 45 TFSI с 2-литроым надувным бензиновым мотором мощностью 245 сил, семиступенчатым «роботом» S tronic и полным приводом. За машину придется выложить 4 590 000 рублей.