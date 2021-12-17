Новый Lexus NX и его злейшие конкуренты в России

Сначала немного напомним про свежий Lexus NX. Кроссовер второго поколения переехал на платформу GA-K от родственной Тoyota RAV4 и стал больше. Автомобиль доступен только с полным приводом и в двух вариантах — NX250 и NX350.

Если говорить про силовые агрегаты, то под капотом младшей версии работает атмосферная «четвёрка» объемом 2,5 литра и мощностью 199 сил, а NX 350 располагает наддувным мотором в 2.4 литра отдачей 279 «лошадей». Оба мотора спарены с 8-ступенчатым «автоматом».

Что касается цен, то они начинаются от 4 050 000 рублей. Теперь давайте посмотрим, кто же может составить конкуренцию японскому «премиалу».

Range Rover Evoque

Первый, кто приходит на ум — это Range Rover Evoque, ведь он очень популярен в крупных мегаполисах. Британец отличается богатой гаммой моторов. Так, в базе у него 1,5-литровый двигатель отдачей 150 сил. Такой автомобиль можно выбрать только с передним приводом. Полноприводные версии доступны с бензиновыми (200 и 249 л. с.) и дизельными двигателями (163 и 198 л. с.) объемом 2 литра.

Хоть второе поколение модели показали в 2018 году, «британец» продолжает выглядеть стильно и не теряет актуальности. Кстати, именно Evoque стал первым кроссовером, который оснащен шустрым 9-ступенчатым «автоматом».

Базовый «прайс» начинается от 3 659 000 рублей, а версия с 2-литровым мотором стоит от 3 895 000 рублей.