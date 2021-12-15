Разноклассные: тест-драйв Suzuki Jimny против Kia Mohave

Фото: АвтоВзгляд
Наша пара — абсолютно разные автомобили, но на удивление, и общего у них нашлось немало. Оба рамные, оба считаются нишевыми моделями, да и скрытых возможностей у них хватает. Портал «АвтоВзгляд» свел внедорожники в поединке, чтобы определить сильнейшие качества каждого из них. Результаты, надо признать, оказались довольно любопытными.
Виктор Васильев

На фоне «Мохава» яркий Suzuki Jimny кажется игрушкой, которую вынули из багажника Kia. Но если относиться к нему как к игрушке, то она только для взрослых. Выглядит Jimny, как «Мини-Гелик», и тут японцам нет равных. Они собаку съели, разрабатывая необычные автомобили. Причем повар не врет: посмотрите на эти рубленные формы кузова. Кто еще предлагает такие смелые решения в эпоху однообразных машин-обмылков?

Большой Mohave с серьезным, как кувалда «лицом», похож на отца семейства, но который не тянет многодетную ношу по жизни, а направляет ее к новым свершениям. Поэтому и выглядит свежо. Его «фишка» — семиместный салон, который обычно ищут среди кроссоверов. Но у них внедорожные качества так себе. Полный привод сгодится лишь на то, чтобы вытолкнуть буксующую переднюю ось из снега. То ли дело Mohave с его рамной конструкцией и всеми ведущими колесами!

Фото avtovzglyad.ru

Ипотечный кредит

Именно такой надо брать, чтобы приобрести корейский внедорожник. Ведь машина размером около пяти метров стоит минимум 4 000 000 рублей. Столько же просят за квартиру в Подмосковье без отделки, и не факт, что она будет просторнее и много лучше. А купив «Мохав», не надо дергаться. Он сразу предлагает просторный салон и приличную отделку под дерево и алюминий. Да еще и электронику в виде стильной «приборки» и крупного сенсорного экрана в центре корейцы поставить не забыли. Так что в салоне можно прописываться, потому как он смело заменит небольшую квартиру, особенно по сравнению с Jimny, внутренний мир которого потянет разве что на кладовку.

Еще один момент. Эргономика рамного автомобиля обычно похожа на грузовую. У него высокий пол и автобусная посадка в креслах. Mohave не такой. С помощью клавиш электроприводов легко настроить под себя сиденье, а органы управления такие основательные, что даже тонкими руками не промахнуться.

Если посмотреть на второй ряд, то диван не только удобный, но и легко трансформируется. Его можно по частям двигать вперед и регулировать наклон спинок.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

А вот Suzuki Jimny, если сравнивать его с недвижимостью, стоит как машиноместо. То есть от 1 899 000 рублей. Это плюс, ведь можно обойтись потребкредитом, что не так больно ударит по карману, да и переплат будет меньше.

По сравнению с прежней моделью, он стал крупнее, но… конечно, после «Мохава» здесь чувствуешь себя ребенком, которого наказали и поставили в угол. В защиту маленьких скажем, что в салоне много света и хорошая обзорность. Да и кресла широкие, а руль можно отрегулировать по высоте. Задний ряд… он есть и это все, что о нем надо знать.

Что касается отделки, то тут не ждите чудес. Пластики везде жесткие, а «сидушки» с практичной тканевой обивкой. Все же это внедорожник без лишних телячьих нежностей. Он не боится грязи, и в этом его плюс.

Фото avtovzglyad.ru

Всепролазы

По технике у Jimny нет и намека на кроссоверную попсу. Только heavy metal, состоящий из рамы лестничного типа, пружинной подвески, жестко подключаемого переднего моста и «понижайки» в раздаточной коробке.

На трассе при ветре его сдувает, да так, что надо стабилизировать автомобиль рулем, но как только съезжаю на бездорожье, все недостатки соединяются в один и быстро исчезают где-то вдали. Малыш бодро месит снег и словно танк забирается в затяжные подъемы, радостно урча 1,5-литровым моторчиком мощностью 102 л. с., которого на бездорожье хватает за глаза. Кажется, вездеходик ничто не остановит. Это — бог заснеженных направлений, который если и застрянет, то его можно на руках вытащить. А под крепкие русские слова этот процесс пойдет быстрее.

Фото avtovzglyad.ru

А вот Kia Mohave, если и сдует с траектории, то только ураганным ветром. Тяжелая машина отлично держит прямую, а трехлитровый турбодизель с табуном из 249 налоговыгодных «лошадей» позволяет без проблем обгонять на трассе.

Рама тут нужна, скорее, для успокоения водителя, ведь у «Мохава» все агрегаты проверены и надежны, а ампутация задних пневмобаллонов с их заменой на обычные амортизаторы пошла машине только на пользу. Внедорожник едет благородно и неплохо держит удар на плохом асфальте.

На бездорожье, конечно, можно съехать, но в совсем уж глубокий снег соваться не стоит. Все же свесы кузова у корейца приличные. Здесь легче пустить вперед Jimny, который разорвет любые снежные наносы, как Тузик грелку.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

ЧТО В ИТОГЕ?

Определенно: эти два автомобиля дополняют друг друга. Mohave — большой и комфортабельный, на нем можно поехать куда-то далеко и не устать. Рама нужна, чтобы буксировать кемпер или лодку. И ничего, что он сделан на старой базе, которая завернута в красивую обертку. Автомобиль выглядит взросло и едет бодро, поэтому вряд ли кто-то будет интересоваться, что там у него внутри.

Ну а Jimny — яркий, настроенческий бездорожник, на котором в кайф бороздить заснеженные поля. По удовольствию за рулем он даст форму многим, даже куда более дорогим машинам. Так что эти автомобили достойны того, чтобы стоять рядом в одном гараже.

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16 декабря 2021
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