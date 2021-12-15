Разноклассные: тест-драйв Suzuki Jimny против Kia Mohave

Ипотечный кредит

Именно такой надо брать, чтобы приобрести корейский внедорожник. Ведь машина размером около пяти метров стоит минимум 4 000 000 рублей. Столько же просят за квартиру в Подмосковье без отделки, и не факт, что она будет просторнее и много лучше. А купив «Мохав», не надо дергаться. Он сразу предлагает просторный салон и приличную отделку под дерево и алюминий. Да еще и электронику в виде стильной «приборки» и крупного сенсорного экрана в центре корейцы поставить не забыли. Так что в салоне можно прописываться, потому как он смело заменит небольшую квартиру, особенно по сравнению с Jimny, внутренний мир которого потянет разве что на кладовку.

Еще один момент. Эргономика рамного автомобиля обычно похожа на грузовую. У него высокий пол и автобусная посадка в креслах. Mohave не такой. С помощью клавиш электроприводов легко настроить под себя сиденье, а органы управления такие основательные, что даже тонкими руками не промахнуться.

Если посмотреть на второй ряд, то диван не только удобный, но и легко трансформируется. Его можно по частям двигать вперед и регулировать наклон спинок.