Разноклассные: тест-драйв Suzuki Jimny против Kia Mohave

На фоне «Мохава» яркий Suzuki Jimny кажется игрушкой, которую вынули из багажника Kia. Но если относиться к нему как к игрушке, то она только для взрослых. Выглядит Jimny, как «Мини-Гелик», и тут японцам нет равных. Они собаку съели, разрабатывая необычные автомобили. Причем повар не врет: посмотрите на эти рубленные формы кузова. Кто еще предлагает такие смелые решения в эпоху однообразных машин-обмылков?
Большой Mohave с серьезным, как кувалда «лицом», похож на отца семейства, но который не тянет многодетную ношу по жизни, а направляет ее к новым свершениям. Поэтому и выглядит свежо. Его «фишка» — семиместный салон, который обычно ищут среди кроссоверов. Но у них внедорожные качества так себе. Полный привод сгодится лишь на то, чтобы вытолкнуть буксующую переднюю ось из снега. То ли дело Mohave с его рамной конструкцией и всеми ведущими колесами!
Ипотечный кредит
Именно такой надо брать, чтобы приобрести корейский внедорожник. Ведь машина размером около пяти метров стоит минимум 4 000 000 рублей. Столько же просят за квартиру в Подмосковье без отделки, и не факт, что она будет просторнее и много лучше. А купив «Мохав», не надо дергаться. Он сразу предлагает просторный салон и приличную отделку под дерево и алюминий. Да еще и электронику в виде стильной «приборки» и крупного сенсорного экрана в центре корейцы поставить не забыли. Так что в салоне можно прописываться, потому как он смело заменит небольшую квартиру, особенно по сравнению с Jimny, внутренний мир которого потянет разве что на кладовку.
Еще один момент. Эргономика рамного автомобиля обычно похожа на грузовую. У него высокий пол и автобусная посадка в креслах. Mohave не такой. С помощью клавиш электроприводов легко настроить под себя сиденье, а органы управления такие основательные, что даже тонкими руками не промахнуться.
Если посмотреть на второй ряд, то диван не только удобный, но и легко трансформируется. Его можно по частям двигать вперед и регулировать наклон спинок.
А вот Suzuki Jimny, если сравнивать его с недвижимостью, стоит как машиноместо. То есть от 1 899 000 рублей. Это плюс, ведь можно обойтись потребкредитом, что не так больно ударит по карману, да и переплат будет меньше.
По сравнению с прежней моделью, он стал крупнее, но… конечно, после «Мохава» здесь чувствуешь себя ребенком, которого наказали и поставили в угол. В защиту маленьких скажем, что в салоне много света и хорошая обзорность. Да и кресла широкие, а руль можно отрегулировать по высоте. Задний ряд… он есть и это все, что о нем надо знать.
Что касается отделки, то тут не ждите чудес. Пластики везде жесткие, а «сидушки» с практичной тканевой обивкой. Все же это внедорожник без лишних телячьих нежностей. Он не боится грязи, и в этом его плюс.
Всепролазы
По технике у Jimny нет и намека на кроссоверную попсу. Только heavy metal, состоящий из рамы лестничного типа, пружинной подвески, жестко подключаемого переднего моста и «понижайки» в раздаточной коробке.
На трассе при ветре его сдувает, да так, что надо стабилизировать автомобиль рулем, но как только съезжаю на бездорожье, все недостатки соединяются в один и быстро исчезают где-то вдали. Малыш бодро месит снег и словно танк забирается в затяжные подъемы, радостно урча 1,5-литровым моторчиком мощностью 102 л. с., которого на бездорожье хватает за глаза. Кажется, вездеходик ничто не остановит. Это — бог заснеженных направлений, который если и застрянет, то его можно на руках вытащить. А под крепкие русские слова этот процесс пойдет быстрее.
А вот Kia Mohave, если и сдует с траектории, то только ураганным ветром. Тяжелая машина отлично держит прямую, а трехлитровый турбодизель с табуном из 249 налоговыгодных «лошадей» позволяет без проблем обгонять на трассе.
Рама тут нужна, скорее, для успокоения водителя, ведь у «Мохава» все агрегаты проверены и надежны, а ампутация задних пневмобаллонов с их заменой на обычные амортизаторы пошла машине только на пользу. Внедорожник едет благородно и неплохо держит удар на плохом асфальте.
На бездорожье, конечно, можно съехать, но в совсем уж глубокий снег соваться не стоит. Все же свесы кузова у корейца приличные. Здесь легче пустить вперед Jimny, который разорвет любые снежные наносы, как Тузик грелку.
ЧТО В ИТОГЕ?
Определенно: эти два автомобиля дополняют друг друга. Mohave — большой и комфортабельный, на нем можно поехать куда-то далеко и не устать. Рама нужна, чтобы буксировать кемпер или лодку. И ничего, что он сделан на старой базе, которая завернута в красивую обертку. Автомобиль выглядит взросло и едет бодро, поэтому вряд ли кто-то будет интересоваться, что там у него внутри.
Ну а Jimny — яркий, настроенческий бездорожник, на котором в кайф бороздить заснеженные поля. По удовольствию за рулем он даст форму многим, даже куда более дорогим машинам. Так что эти автомобили достойны того, чтобы стоять рядом в одном гараже.