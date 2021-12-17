Citroёn показал очень маленький и забавный кроссовер

Фото из открытых источников
Концепт кроссовера Citroen My Ami Buggy разработан на базе серийного квадроцикла, который с прошлого года начали продавать в Европе. Возможно, это первая проба французов по проектированию совсем уж крошечных кроссоверов, которые будут предназначены исключительно для города и станут привлекать оригинальным дизайном.
Виктор Васильев

Citroen My Ami Buggy, хоть и крошечный, но выглядит по-взрослому. У него «зубастые» внедорожные шины, а оптика прикрыта стальными сетками. Конечно же, все это лишь дизайнерские ходы, но они выделяют «малыша» и делают его очень стильным.

Дверей у автомобиля нет. Конструкторы заменили их прозрачными водонепроницаемыми шторками на случай непогоды, поэтому в жаркий день их можно просто свернуть и сложить за креслами. Кроме того, специально для My Ami Buggy разработан целый набор аксессуаров: крепления для камеры, смартфона, музыкальные колонки и набор багажа. Все эти «гаджеты» сделаны с помощью технологии 3D-печати.

Что касается технической части, то о ней французы ничего не говорят. Поэтому предположим, что мини-кроссовер сохранил 6-киловаттный электромотор и батарею на 5,5 киловатт-часа.

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17 декабря 2021
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